Котяков: на восстановление занятости в регионах заложен 21 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/ec8701d8-6172-11eb-af26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что уровень занятости в стране вернётся к допандемийным показателям, если до конца 2021 года трудоустроится миллион человек.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Котяков сообщил, что во всех субъектах на меры по восстановлению занятости в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей. Глава Минтруда добавил, что ведомство разработало «паспорт занятости» и «портрет безработного» по каждому субъекту РФ.

Мы чётко понимаем особенности каждого регионального рынка труда. Видим детальный срез структуры безработицы: количество выпускников, молодых специалистов, людей без образования и так далее. Поэтому для каждого субъекта составлена индивидуальная, адресная программа по восстановлению занятости с учётом территориальной специфики, — подчеркнул Котяков.

Министр предложил выделять работодателям субсидии, равные трём минимальным размерам оплаты труда, для трудоустройства граждан, которые зарегистрировались в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Программа позволит трудоустроить свыше 220 тыс. человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких ёмких федеральных мер прямого действия, — поделился мнением Котяков.

Он попросил президента поддержать введение этой меры. Путин ответил согласием.

Как писал NEWS.ru, правительство России рассматривает возможность возобновления программы кредитования бизнеса для стимулирования поддержания численности персонала. Не исключено возвращение практики выдачи займов по субсидированной ставке 2%, которая действовала с июня по ноябрь 2020 года. Кредиты выдавались малому и среднему бизнесу из отраслей, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем Минэкономразвития пока не предусматривает пролонгацию программы. Скептически относится к такой перспективе и Минфин.