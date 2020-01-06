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Резкое падение котировок на Токийской фондовой бирже произошло на фоне ракетных обстрелов КСИР по военным базам США в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На 10:00 по местному времени (04:00 мск) ключевой индекс Nikkei (Никкэй) обвалился на 2,43% до отметки в 23 003,48 пункта. Курс доллара также ослаб на 0,44% до отметки в 107,84-107,84 иен за доллар, — сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, СМИ сообщили о том, что Корпус стражей исламской революции начал вторую часть операции по атаке на базу Эйн-аль-Асад. КСИР требует вывода американских войск с Ближнего Востока во избежание больших жертв и разрушений.