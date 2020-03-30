Значительная часть предприятий общественного питания будет вынуждена уйти с рынка в силу критического сокращения потока клиентов, причём в дальнейшем полное восстановление представляется затруднительным. Вместе с почти половиной сегодняшних кафе и ресторанов уйдут, скорее всего, почти все нестандартные общепитные форматы и редкие этнические кухни. Об этом NEWS.ru заявил экономист из РЭУ имени Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Напомним, ранее президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий предупредил о том, что приблизительно 40% ресторанов Москвы могут уйти с рынка после окончания пандемии коронавируса.

В Москве сейчас 11 тыс. заведений общественного питания. В новой экономике их будет нужно, наверное, 7 тысяч. Видимо, так оно всё и будет, — цитирует правительственное агентство ТАСС его слова.

По словам ресторатора, в настоящее время большинство ресторанов приостанавливает работу в связи с объявлением нерабочей недели, уже имея долги перед арендодателями, сотрудниками и поставщиками.

Левицкий считает, что даже если после окончания пандемии будут открыты все рестораны, то в течение первых нескольких месяцев они могут обанкротиться в связи со снижением спроса и платёжеспособности населения.

По мнению же декана факультета гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Игоря Бухарова, ситуация с покупательной способностью в ресторанном бизнесе и до кризиса была достаточно сложной.

Это связано с безусловной спецификой отрасли. Например, в течение года могут открыться 700 предприятий, из которых останутся 200, а 500 закроются из-за неправильного выбора концепции, места расположения или по другим причинам. Наиболее бурный рост ресторанного бизнеса пришёлся на период с 90-х и до 2008 года. После 2014 года рост цен был минимален. Игорь Бухаров президент Ассоциации рестораторов и отельеров России президент Ассоциации рестораторов и отельеров России

По его суждению, именно сейчас с точки зрения экономики и системы налогообложения наступил «предел возможностей развития ресторанов и предприятий питания в целом». В данный момент, уточнил специалист, из-за снижения товарооборота почти все предприятия находятся практически в предбанкротном состоянии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бухаров отметил, что правительство прикладывает большие усилия для преодоления создавшейся ситуации. Он рассказал подробности прошедшего заседания у Мишустина — оно было посвящено необходимости выхода из кризиса сразу после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Опыт кризисов 1988-го, 1998-го, 2008-го и 2014 годов, поясняет декан факультета гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Игорь Бухаров, показывает, что выход к экономическому росту занимает 4–6 лет. Однако поскольку с 2014 года в отрасли заметного роста не было, на встрече обсуждались возможности комплексных изменений в законодательстве, а также разработки концепций развития, сообщил ресторатор.

Что делать?

У предпринимателей в сфере общепита есть два возможных способа действий в сложившейся обстановке: «обанкротиться или пытаться поддержать своё предприятие каким-то способом», говорит Игорь Бухаров.

И для принятия верного решения необходимо примерное представление о последствиях кризиса: каким будет законодательство, налогообложение. В противном случае предприниматель будет пытаться сохранить свой бизнес путём сокращения персонала, невыплаты арендной платы и тому подобное. Люди, выстраивавшие свой бизнес в течение 20 лет, конечно, захотят его сохранить. Игорь Бухаров президент Ассоциации рестораторов и отельеров России президент Ассоциации рестораторов и отельеров России

Тем не менее, рассуждает аналитик, риск исчезновения крупных и известных ресторанных сетей сейчас выглядит вполне реальным. В случае же, если 40% московских ресторанов действительно закроются, резко увеличится количество безработных, «за которыми стоят семьи, ипотечные и другие кредиты».

Лукавое S.O.S?

Некоторые эксперты считают, что рестораторы просто пользуются случаем напроситься на халявные инвестиции и ситуационные послабления. По словам доцента кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игоря Строганова, «создаётся очень чёткое впечатление, что для очень многих предпринимателей нынешняя кризисная и не на шутку сложная ситуация — лишь повод попросить дополнительное финансирование у государства, переложить на него бремя тех или иных расходов, а в идеале полностью компенсировать, например, налоговые выплаты, лучше всего на год вперёд».

Как ребёнок, который громким криком вымогает у мамы нужную ему игрушку, так же и представители различных союзов раз за разом громко заявляют о потенциальной гибели той или иной отрасли, о массовой безработице, о проблемах и сложностях, но всё это звучит как «купи, купи, купи». Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Экономист акцентирует внимание на том, что в связи с эпидемией COVID-19 и мерами государства по её ограничению в медиасреде буквально множатся алармистские прогнозы о будущем внедомашней пищевой отрасли.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Строганов видит в нынешней ситуации ресторанного бизнеса буквально карикатуру: «директора крупных УК с офисами рядом с Кремлём переживают за судьбы малого бизнеса России, владелицы крупных сетевых ресторанов делятся апокалиптическими предсказаниями о гибели предпринимательства вообще, владельцы крупных девелоперских предприятий требуют у государства немедленно их поддержать, так как у арендаторов падают прибыли и они, соответственно, просят у владельцев ТЦ отсрочек по арендным платежам».

При этом реально страдающих от карантина и ограничения движения населения отраслей и предпринимателей в России хватает. Но владельцы и менеджеры большинства из них или спокойно делятся планами и потенциальными решениями в социальных сетях или просто выживают, — заметил эксперт.

Доставка не для всех

В качестве эффективной меры поддержки ресторанного бизнеса могут выступить сервисы доставки, однако сейчас этот сегмент недостаточно развит, утверждает декан факультета гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС. Кроме того, также в качестве одного из рецептов спасения бизнеса «возможны и переговоры с партнёрами-арендодателями о поисках каких-то компромиссных решений, поскольку очевидно, что через какое-то время новых арендаторов может просто и не быть».

Рассматриваются варианты в виде беспроцентных займов под залог жилья, но в разбирательствах между банками и предприятиями выиграют всё равно банки, — сказал Игорь Бухаров.

По мнению Игоря Строганова, в качестве средства сохранения ресторанного бизнеса услуга доставки подходит далеко не всем: «позволить её себе могут только крупные заведения с известным именем (брендом), отлаженной кухней и возможностью привлекать службы доставки».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Его скепсис разделяет директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, сегодняшняя инфраструктура доставок не позволяет увеличить пропускную способность, «физически просто столько операторов и курьеров нет».

Традиционно усиление доставки преимущественно будет помогать всё тем же ресторанам, которые уже давно активно работают в этом сегменте, так как количество заказов увеличивается и преимущественно именно в этом ценовом сегменте с понятной, простой едой. Вячеслав Абрамов директор офиса «БКС Брокер» директор офиса «БКС Брокер»

Ранее представители различных сетей ресторанов быстрого обслуживания, кондитерских холдингов, а также сетей кофеен заявили «Интерфаксу» о намерении перейти на работу навынос и резко усилить доставку в Московском регионе, а впоследствии и во многих других регионах страны.