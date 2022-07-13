«Коммерсант»: в России узаконят исламский банкинг

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В скором времени в России может быть узаконен исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет «Коммерсант». Заниматься им смогут так называемые организации партнерского финансирования (ОПФ), надзор за которыми будет вести Центробанк. ОПФ смогут привлекать средства граждан и юрлиц и вкладывать их в проекты на партнерских началах, что напоминает доверительное управление.

Согласно законопроекту «О деятельности по партнерскому финансированию» и двум сопутствующим законопроектам, экономическая модель деятельности ОПФ будет основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования. Они будут предоставлять беспроцентные займы, заключать договоры купли-продажи или лизинга, предоставлять поручительства и финансировать производственную и торговую деятельность. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эти законопроекты могут быть внесены в Госдуму до конца недели и рассмотрены в осеннюю сессию.

В ЦБ заявили, что развитие партнерского финансирования даст большие возможности для развития кредитования экономики и финансового сектора, однако делать это необходимо поэтапно. Проект планируется запустить в Чечне, Татарстане, Башкортостане и Дагестане в качестве эксперимента, который будет проводиться с 2023 по 2025 год и предполагает освобождение ряда операций ОПФ от налога на добавленную стоимость и на прибыль. Соответствующий документ будет в ближайшее время внесен в Госдуму.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика планирует активно развивать экономику за счёт привлечения исламского бизнеса и открытия банка для финансирования в экологический, научный и промышленный секторы. В свою очередь президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев заявил, что ведомство готово содействовать ДНР в развитии экономики.