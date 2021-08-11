«Коммерсант»: у заёмщиков будут требовать СНИЛС и ИНН

Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты, несмотря на плохую кредитную историю. Это станет возможно, если поиск кредитной истории будет производиться только по паспорту, из которого разрешили убрать сведения о ранее выданных документах. Поэтому в число идентификаторов кредитной истории предлагается внести СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни. Об этом пишет «Коммерсант».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратил внимание Банка России на новую возможность мошенничества со стороны заёмщиков. Согласно законодательству, поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако теперь вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно. В итоге заёмщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и взять кредит по нему. Чтобы исключить такую ситуацию, совет предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни.

Эксперты пояснили, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС предоставляются клиентами с их слов или переносятся из заявки без подтверждения. Кредитор же эту информацию зачастую не проверяет, что приводит к предоставлению некорректных сведений. Однако формально ИНН и СНИЛС не являются данными, которые необходимо сообщать в бюро кредитных историй.

Между тем, по данным экспертов, банки учитывают множество факторов и помимо кредитной истории: мошенник с новым паспортом без кредитной истории сможет получить только суммы до 100 тысяч рублей. Микрофинансовые же организации также регулярно запрашивают у заёмщиков другие документы, в том числе СНИЛС и ИНН. Поэтому фиксация кредитных историй по документу с единым и постоянным идентификационным номером выглядит вполне логично.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки, входящие в топ-30, подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 п. п., по потребительским кредитам — на 1,5–2 п. п. В дальнейшем, по мнению экспертов, банки будут вкладывать риски заёмщика в повышенную ставку по кредиту, одновременно предлагая клиентам хорошие скидки и различные бонусы, спекулируя на дальнейшем удорожании кредитов и используя маркетинговые уловки. Поэтому эксперты советуют тщательно изучать все предложения банков.