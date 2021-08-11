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«Коммерсант»: у заёмщиков будут требовать СНИЛС и ИНН

13:01, 11 августа 2021
«Коммерсант»: у заёмщиков будут требовать СНИЛС и ИНН Фото: nevadm.ru
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Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты, несмотря на плохую кредитную историю. Это станет возможно, если поиск кредитной истории будет производиться только по паспорту, из которого разрешили убрать сведения о ранее выданных документах. Поэтому в число идентификаторов кредитной истории предлагается внести СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни. Об этом пишет «Коммерсант».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратил внимание Банка России на новую возможность мошенничества со стороны заёмщиков. Согласно законодательству, поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако теперь вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно. В итоге заёмщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и взять кредит по нему. Чтобы исключить такую ситуацию, совет предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни.

Эксперты пояснили, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС предоставляются клиентами с их слов или переносятся из заявки без подтверждения. Кредитор же эту информацию зачастую не проверяет, что приводит к предоставлению некорректных сведений. Однако формально ИНН и СНИЛС не являются данными, которые необходимо сообщать в бюро кредитных историй.

Между тем, по данным экспертов, банки учитывают множество факторов и помимо кредитной истории: мошенник с новым паспортом без кредитной истории сможет получить только суммы до 100 тысяч рублей. Микрофинансовые же организации также регулярно запрашивают у заёмщиков другие документы, в том числе СНИЛС и ИНН. Поэтому фиксация кредитных историй по документу с единым и постоянным идентификационным номером выглядит вполне логично.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки, входящие в топ-30, подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 п. п., по потребительским кредитам — на 1,5–2 п. п. В дальнейшем, по мнению экспертов, банки будут вкладывать риски заёмщика в повышенную ставку по кредиту, одновременно предлагая клиентам хорошие скидки и различные бонусы, спекулируя на дальнейшем удорожании кредитов и используя маркетинговые уловки. Поэтому эксперты советуют тщательно изучать все предложения банков.

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