https://static.news.ru/photo/153edcfa-bdf9-11e9-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Аэрофлот» ограничит клиентам с золотыми картами доступы в бизнес-залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников Золотого уровня программы «Аэрофлот бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска, — цитирует сообщение ТАСС .

Проход в залы ожидания повышенной комфортности в этих городах будет доступен лишь тем пассажирам, у которых имеется билет класса Бизнес, а также владельцам карт Платинового уровня.

Владельцам карт Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом, будут автоматически начислены 3 000 миль, — добавили в «Аэрофлоте».

Изменение условий в компании связывают с «экономической целесообразностью».

Как заявил агентству источник близкий к «Аэрофлоту», средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах России обходится перевозчику намного выше (в среднем 5-7 тысяч рублей на одного человека в региональных аэропортах), чем в Европе, где затраты составляют в среднем от €25-40 (от 1813 до 2902 рублей по текущему курсу).

Затраты «Аэрофлота» не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг, что подтверждается опросами пассажиров, — подчеркнул собеседник агентства.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что заместитель генерального директора «Аэрофлота» Вадим Зингман ушёл со своего поста после десяти лет работы в крупнейшей российской авиакомпании.