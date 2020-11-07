Китай нарастил объём закупок нефти и газа

Китая в период с января по октябрь 2020 года увеличил объём поставок нефти в страну на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт газа в указанный отрезок времени КНР увеличила на 4,7%.
Как
Одним из главных поставщиков газа в КНР является Россия. По объёму экспорта в Китай РФ уступает только Австралии, Малайзии и Индонезии. Но в случае этих стран речь идёт только о сжиженном природном газе, тогда как Россия поставляет сырье и по трубопроводу «Сила Сибири».
С января по сентябрь китайская экономика показала рост на 0,7%. В Международном валютном фонде отмечают, что КНР станет единственной их крупнейших мировых экономик, которая покажет рост по итогам 2020 года.
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