Китай нарастил объём закупок нефти и газа

https://static.news.ru/photo/263f9e7e-20d9-11eb-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: a01/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китая в период с января по октябрь 2020 года увеличил объём поставок нефти в страну на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт газа в указанный отрезок времени КНР увеличила на 4,7%.

Как сообщает РИА Новости, Пекин активизировал закупку энергоресурсов на фоне резкого обрушения цен на них. На эту цель Китай потратил $150,17 млрд, что на 24,5% меньше, чем год назад. При этом государство купило на 8,6% меньше угля.

Одним из главных поставщиков газа в КНР является Россия. По объёму экспорта в Китай РФ уступает только Австралии, Малайзии и Индонезии. Но в случае этих стран речь идёт только о сжиженном природном газе, тогда как Россия поставляет сырье и по трубопроводу «Сила Сибири».

С января по сентябрь китайская экономика показала рост на 0,7%. В Международном валютном фонде отмечают, что КНР станет единственной их крупнейших мировых экономик, которая покажет рост по итогам 2020 года.

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