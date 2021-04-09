Китай наложил на Alibaba крупнейший в истории штраф

https://static.news.ru/photo/ae663266-99a8-11eb-85ed-96000091f725_660.jpg Фото: Shen Longquan/Sipa Asia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило на компанию Alibaba штраф в 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения. Сумма штрафа является крупнейшей в истории страны.

Об этом сообщает CGTN. Отмечается, что начиная с 2015 года, Alibaba злоупотребляла своей доминирующей ролью на рынке. Компания запрещала торговым партнёрам открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах. Тем самым она «поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества», посчитал регулятор.

Власти также обязали Alibaba поддерживать честную конкуренцию и отчитываться перед ними в течение трёх лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский онлайн-ретейлер Pinduoduo по числу активных покупателей в 2020 году впервые опередил лидера этой отрасли — компанию Alibaba. Pinduoduo отчитался о 788,4 млн активных покупателей за год, Alibaba — о 779 млн покупателей. Выручка Pinduoduo выросла на 146%, до 26,55 млрд юаней ($4,08 млрд), благодаря сегменту онлайн-покупок.