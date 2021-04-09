Китай наложил на Alibaba крупнейший в истории штраф

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило на компанию Alibaba штраф в 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения. Сумма штрафа является крупнейшей в истории страны.
Об этом
Власти также обязали Alibaba поддерживать честную конкуренцию и отчитываться перед ними в течение трёх лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский онлайн-ретейлер Pinduoduo по числу активных покупателей в 2020 году впервые опередил лидера этой отрасли — компанию Alibaba. Pinduoduo отчитался о 788,4 млн активных покупателей за год, Alibaba — о 779 млн покупателей. Выручка Pinduoduo выросла на 146%, до 26,55 млрд юаней ($4,08 млрд), благодаря сегменту онлайн-покупок.