«КазМунайГаз» снизит добычу нефти на 164 тысячи тонн

Казахская компания «КазМунайГаз» намерена снизить производство нефти на своих операционных активах на 164 тысячи тонн в мае и июне в связи с уменьшением спроса из-за пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+.
По словам зампредседателя правления, финансового директора компании Даурена Карабаева, конкретные объёмы в настоящее время согласуются Министерством энергетики.
В пресс-службе «КазМунайГаз» добавили, что имеются в виду все активы, кроме месторождений Кашаган, Карачаганак и Тенгиз,
Ранее NEWS.ru писал, что нефтедобыча с газовым конденсатом в России в апреле 2020 года составила 46,45 млн тонн. Этот показатель на 1% выше уровня апреля 2019 года.
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