«КазМунайГаз» снизит добычу нефти на 164 тысячи тонн

https://static.news.ru/photo/ca5d8836-8de0-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: kazmunaygaspress/facebook.com

Казахская компания «КазМунайГаз» намерена снизить производство нефти на своих операционных активах на 164 тысячи тонн в мае и июне в связи с уменьшением спроса из-за пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+.

По словам зампредседателя правления, финансового директора компании Даурена Карабаева, конкретные объёмы в настоящее время согласуются Министерством энергетики.

В пресс-службе «КазМунайГаз» добавили, что имеются в виду все активы, кроме месторождений Кашаган, Карачаганак и Тенгиз, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что нефтедобыча с газовым конденсатом в России в апреле 2020 года составила 46,45 млн тонн. Этот показатель на 1% выше уровня апреля 2019 года.