Добыча нефти в РФ в апреле 2020 года выше аналогичного периода 2019 года

https://static.news.ru/photo/874261c2-8c67-11ea-bf49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Нефтедобыча с газовым конденсатом в России в апреле 2020 года составила 46,45 млн тонн. Этот показатель на 1% выше уровня апреля 2019 года. Об этом сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В документе отмечается, что при составлении данных учтена поправка на високосный год. Отмечается также, что экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-апрель 2020 года увеличился на 2,2% по сравнению с январём-апрелем 2019 года. Он составил 83,79 млн тонн.

Объём добычи газа в РФ в апреле составил 55,14 млрд куб. м. Данный показатель снизился на 14,3% относительно того же месяца 2019 года.

В целом за период с января по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года добыча газа снизилась на 8% и составила 240,55 млрд куб. м.

Как писал NEWS.ru, ранее нефть Azeri Light подорожала на $0,59.