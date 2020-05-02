Добыча нефти в РФ в апреле 2020 года выше аналогичного периода 2019 года

Нефтедобыча с газовым конденсатом в России в апреле 2020 года составила 46,45 млн тонн. Этот показатель на 1% выше уровня апреля 2019 года. Об этом сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
В документе отмечается, что при составлении данных учтена поправка на високосный год. Отмечается также, что экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-апрель 2020 года увеличился на 2,2% по сравнению с январём-апрелем 2019 года. Он составил 83,79 млн тонн.
Объём добычи газа в РФ в апреле составил 55,14 млрд куб. м. Данный показатель снизился на 14,3% относительно того же месяца 2019 года.
В целом за период с января по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года добыча газа снизилась на 8% и составила 240,55 млрд куб. м.
Как писал NEWS.ru, ранее нефть Azeri Light подорожала на $0,59.
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