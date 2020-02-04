https://static.news.ru/photo/240ffd60-471d-11ea-9a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику.

На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть, — заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Он не пояснил, с какими именно ресурсодержателями идут переговоры.

Как ранее писал NEWS.ru, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о начале проведения ремонтных работ на участках и станциях МН (магистральные нефтепроводы) «Дружба». Они продлятся до 7 февраля 2020 года.