Как создание рабочих мест повлияет на доходы россиян

История с коронакризисом отбросила Россию назад в плане повышения уровня жизни граждан. Если раньше доходы населения просто не росли или слабо увеличивались, то сейчас они попросту провалились. При этом пока никаких явных масштабных, перспективных программ и проектов, позволяющих рассчитывать на успешное преодоление кризиса и позитивные сдвиги в жизни людей, не видно.

Во II квартале реальные располагаемые денежные доходы населения в России упали на 8% в годовом выражении, что стало наибольшим квартальным снижением с 1999-го. Понятно, что основной причиной этого стал спад экономической активности в условиях пандемии коронавируса. Однако сложившуюся ситуацию усугубляет тот факт, что для нашей страны такое падение доходов не является краткосрочной реакцией на кризис. Располагаемые денежные доходы россиян практически не растут с 2014 года. В результате уровень жизни даже таких стран Восточной Европы как Венгрия и Чехия так и остаётся для нас несбыточной мечтой.

Да и откуда же взяться в России повышению доходов населения, если за последние пять лет среднегодовые темпы роста ВВП в нашей стране были ниже 1%? Доля бедного населения не сокращается на протяжении последних 10 лет и составляет немалые 12,3% населения, или более 18 млн человек. При этом так называемый средний класс, напротив, сокращается. По оценкам экспертов, если в 2014 году его доля составляла 37%, то в 2018-м уже снизилась до 30%.

Закономерно, что при отсутствии роста доходов отстают и другие важные параметры, характеризующие уровень и условия жизни. К примеру, на начало 2020 года на тысячу жителей России приходилось 308 легковых автомобилей, тогда как в ЕС аналогичный показатель составлял 602 машины, а в США — около 800 автомобилей. Покупка жилья за счёт собственных и заёмных средств по-прежнему недоступна примерно для половины домохозяйств, несмотря на снижение ставок по ипотеке, пояснила NEWS.ru аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселёва.

По её словам, чтобы доходы населения начали расти, у людей должна появиться работа с достойным уровнем оплаты труда.

Сейчас же около четверти всех работающих имеют низкую зарплату на уровне около 2/3 медианы почасового заработка, то есть менее 23 тысяч рублей в месяц. При этом низкие зарплаты сконцентрированы в бюджетном секторе, а другие варианты занятости в небольших населённых пунктах крайне ограничены. Елена Киселёва аналитик ИКСИ аналитик ИКСИ

В частности, малый бизнес, который мог бы создавать рабочие места и генерировать доходы, не развивается. Вклад малого и среднего бизнеса в российский ВВП в 2018 году составлял чуть более 20%, тогда как в развитых странах данный показатель превышает 50–60%. Логично, что вклад сектора МСБ в занятость в России тоже значительно ниже, чем в европейских странах и США. Если у нас этот показатель составляет около 25%, то там доля занятых в секторе малого и среднего бизнеса — от 50 до 75%.

Национальная цель по вкладу МСБ в экономику, поставленная на уровне 32,5% ВВП к 2024 году, вряд ли будет достигнута. Во всяком случае, сейчас никаких предпосылок для этого нет, уверена аналитик. В частности, доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре денежных доходов россиян неуклонно сокращается. За последние пять лет она снизилась более чем в два раза, а за последние 20 лет — в 4,4 раза.

В ситуации, когда субъекты экономики сами по себе не справляются с созданием новых качественных рабочих мест, у государства, по сути, не остаётся другого выбора, кроме как вмешиваться в этот процесс самому. Такое участие подразумевается через прямые бюджетные инвестиции, субсидирование создания и модернизации рабочих мест, предоставление льгот по кредитам и налогам для таких проектов.

К сожалению, идея создать в России 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году была девальвирована «удобными» для бюрократов подходами к определению этого понятия и так и не дождалась своей полноценной реализации. При подсчёте таких рабочих мест решили ориентироваться только на уровень зарплаты на предприятии, оставляя за бортом все остальные критерии, такие как производительность труда, квалификация сотрудников, качество оборудования и уровень технологий, — сказала Киселёва.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но, возможно, именно сейчас стоит ещё раз вернуться к здравой идее создания качественных и производительных рабочих мест, сформулировать более реалистичные и чёткие цели, разработать и начать выполнять соответствующие проекты.

Если Россия действительно хочет преодолеть бедность и повысить доходы, то одно только увеличение социальных трансфертов для малообеспеченных групп граждан этих проблем не решит. Здесь нужен проактивный подход, включающий в себя создание новых предприятий и развитие внутреннего производства, инициирование инфраструктурных проектов как основы для развития территорий и формирования точек роста. Только таким способом можно создать прочную основу для повышения доходов населения. Эти идеи не новы, они достаточно успешно реализуются в Европе, Северной Америке, Китае и в других странах.

Например, в ЕС в 2014–2020 годах реализуется программа инфраструктурного развития общей стоимостью более €30,4 млрд, нацеленная на создание рабочих мест по трём направлениям: транспорт, энергетика и телекоммуникации. Её планируется продолжить в 2021–2027 годах с финансированием на уровне €42,2 млрд.

В Канаде действует комплексный план Investing in Canada, стартовавший в 2016–2017 годах. Он призван обеспечить госинвестиции в инфраструктуру и устойчивое развитие провинций, территорий и местных сообществ на общую сумму $180 млрд в течение 12 лет.

В Китае через развитие инфраструктуры и промышленности в отсталых регионах решают проблему бедности. На эти цели только в 2019 году было потрачено $13 млрд. В частности, действует программа переселения 9,8 млн человек в 2016–2020 годах из слаборазвитых, малодоступных и сейсмоопасных регионов в более благополучные и экономически развитые с предоставлением там жилья.

За счёт этих мер в Китае рассчитывают к концу этого года полностью решить проблему крайней нищеты, то есть довести до нуля долю малообеспеченного населения с доходами ниже 2,8 тысячи юаней в год (около $400). Это часть более масштабной задачи по построению в стране общества средней зажиточности.

В России также предпринимаются попытки стимулировать приток инвестиций и экономический рост за счёт госпрограмм. Одна из последних — это анонсированные в 2018 году национальные проекты по 13 направлениям сроком до 2024-го и с общим объёмом финансирования в 25,7 трлн рублей. Из этой суммы около половины приходится на расходы федерального бюджета, 20% покрывают бюджеты регионов и государственные внебюджетные фонды, ещё 30% должны составить частные инвестиции. По оценке «Эксперт РА», увеличение совокупных государственных расходов за счёт нацпроектов на 1,7 трлн и 2 трлн рублей в 2019-м и 2020-м соответственно повысит темпы экономического роста не более чем на 0,7 процентных пункта в 2020–2021 годах.

Причина заключается в том, что большая часть этих проектов оказалась не чем-то новым и прорывным, а всего лишь переформатированием текущих расходов федерального бюджета. При этом проектный подход, как и график финансирования, стал буксовать с самого начала: со стороны исполнителей не наблюдалось инициативы и желания взять на себя ответственность, многие проекты по отдельным направлениям так и не были разработаны.

Сейчас вместо концентрации усилий на этом направлении мы наблюдаем продление сроков реализации нацпроектов до 2030 года вместо 2024-го, неопределённость с механизмами реализации и ожидаемыми результатами, подчеркнула аналитик. Кроме того, на фоне коронакризиса идут разговоры о снижении расходов на нацпроекты на 10–25%. А ведь их изначально заявленная цель была такой правильной и многообещающей: поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан.

К сожалению, в России процветает принцип сбережения государственных денег от вливания в экономику, даже когда ресурсы для таких инвестиций имеются. Выбор чаще делается в пользу сохранения статус-кво: так безопаснее и спокойнее, чем брать на себя ответственность за принятие решений и новые прорывные проекты, успех которых не всегда гарантирован.