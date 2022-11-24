Как получать низкие проценты по кредитам, если банки боятся давать в долг Эксперты рассказали о способах не переплачивать за услуги банков

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Кредитные ставки в рекламном объявлении и реальные проценты при заключении договора часто сильно отличаются. И хотя некоторым заемщикам готовы пойти навстречу и предложить выгодные условия, во время мобилизации банки и вовсе начали сокращать выдачу займов, опасаясь волны невозвратов. Как же стать «идеальным клиентом», которому пойдут навстречу даже в кризис? NEWS.ru расскажет в своем материале.

Что сегодня предлагают банки

О том, как с началом в России частичной мобилизации банки сократили выдачу кредитов, ранее сообщало бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро». Так, процент одобренных ипотечных заявок с 19 сентября по 10 октября достиг 59,1%, а до мобилизации он составлял 72,8%. Одобрение кредитов наличными снизилось с 35% до 31%, кредитных карт — с 27% до 20%, а автокредитов — с 29% до 24%. Эксперты объясняли: банки все чаще боятся давать кредиты из-за риска их невозврата военнообязанными или же другими клиентами, которые могут потерять доходы в кризис. Также при высоких рисках банк может дать кредит, но под большой процент.

Между тем, несмотря на уровень ключевой ставки ЦБ в 7,5% годовых, минимальные ставки по кредитам, которые предлагаются сегодня, часто составляют 4,4–5,5%. Впрочем, речь идет не о конечных ставках, а о рекламных. Ведь именно на минимальные ставки люди смотрят в первую очередь, когда выбирают банк. А уже при подписании кредитного договора такая ставка может резко вырасти в два-три раза.

Так, на сайте одного банка предлагается ставка от 4,5% годовых. Ключевое слово — «от». Если вчитаться, оказывается, что процентная ставка составляет от 4,5% и до 25,4% годовых. То есть далеко не факт, что заемщику дадут кредит под низкий процент. Потому что в итоговую ставку банк зашьет операционные, маркетинговые и другие расходы и риск-факторы. Однако для каждого клиента условия будут отличаться — в зависимости от его персональных «качеств».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как добиться низкой ставки

Улучшить свою кредитную историю. Если в прошлом были просрочки по кредитам, можно взять несколько небольших займов — например, в микрофинансовой организации или при покупке товаров в магазинах (POS-кредиты), и быстро их вернуть. Также с помощью госуслуг можно получить свою кредитную историю и оспорить эпизоды, ошибочно указанные как просрочка. Например, когда клиент погасил долг вовремя, а из-за технического сбоя средства пришли на счет с задержкой. Для этого достаточно будет выписки из личного кабинета.

Взять кредит в банке, где клиент уже обслуживался. Поможет в том числе прошлая история кредитов и вкладов в этом банке или участие в зарплатном проекте.

Брать бОльшую сумму и на более долгий срок, чем планировалось сначала. Тактика кажется странной, но часто ставки на долгосрочные кредиты значительно меньше, чем на краткосрочные. Просто заранее нужно узнать об условиях досрочного погашения, чтобы можно было в любой момент избавиться от лишних долгов.

Показать максимально полный пакет документов, подтверждающих доходы и в целом уровень благосостояния, — банк может в том числе учитывать движимое и недвижимое имущество клиента. А еще лучше — подтвердить наличие дополнительных источников заработка, если такие есть.

Оформить страховку, если речь идет о долгосрочном кредите. Это тоже может снизить процент.

Обращаться в банк лично, а не онлайн. При живом общении клиент может оказать приятное впечатление на менеджера банка. С бесчувственным алгоритмом это уже не пройдет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как снизить платежи по уже действующему кредиту

Заемщики, которые ранее оформили кредит по менее выгодной ставке, чем сейчас есть на рынке, могут попробовать снизить нагрузку. Самые популярные способы уменьшить ежемесячный платеж — реструктуризация и рефинансирование.

Реструктуризация — это пересмотр обязательств по действующему кредиту. Заемщик обращается в свой банк с просьбой изменить условия по текущему договору. Основанием для сокращения платежа может быть снижение заработной платы, увольнение, временная нетрудоспособность или получение инвалидности, а также появление новых иждивенцев, служба в армии или мобилизация. Путем реструктуризации можно увеличить срок кредитования, получить кредитные каникулы или уменьшить процент по кредиту. Также в некоторых случаях можно добиться пересмотра платежей при согласии на страховку, переходе в негосударственный пенсионный фонд и появлении у банка более выгодных кредитных программ.

Рефинансирование — это оформление нового кредита, которым закрываются старые займы. Так можно получить лучшую процентную ставку, продлить срок кредита и уменьшить ежемесячную выплату. Можно рефинансировать кредит в текущем банке, а можно уйти в другой, который предлагает более выгодные условия.



Материал подготовлен при участии операционного директора финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой и старшего преподавателя кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрея Сироткина.