Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

NEWS.ru подготовил для вас подборку декабрьских изменений, которые тем или иным образом затронут жизнь практически всех россиян.

Оплата налогов

К 1 декабря россияне должны оплатить все свои имущественные налоги. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте ФНС или же через мобильное приложение вашего банка. В случае, если платеж вовремя не будет совершён, то будут применяться пени.

Вместе с этим завершается период, когда налоговые органы могут рассмотреть заявления об отсрочке или же о рассрочке уплаты налогов. Данные послабления вводились в рамках поддержки секторов экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Порядок предоставления отсрочек до года был упрощён, на него прежде всего влиял объём снижения доходов налогоплательщика. Субъекты МСБ могли рассчитывать дополнительно на продление сроков уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов на три-шесть месяцев.

Субсидии на оплату ЖКУ

Срок беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ заканчивается 31 декабря. Если период предоставления субсидии истекает в течение данного срока, то правительство предоставит её в том же размере на следующие полгода в беззаявительном порядке.

Новый порядок выдачи больничных

С 14 декабря в России вступает в силу новый порядок выдачи больничных листов. Теперь граждане получат возможность оформить единый электронный листок нетрудоспособности. Это важно для тех, кто работает в нескольких компаниях, так как сильно упростит рабочий процесс. В этой связи работодателям необходимо будет передать лишь полученный номер больничного.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маркировка шин

Всем участникам рынка нужно успеть до 15 декабря промаркировать нереализованные товарные остатки шин и покрышек. Сама маркировка данной продукции стала обязательной для импортёров и производителей с 1 ноября. Благодаря новым мерам можно избежать покупки контрафакта и отследить весь «жизненный путь» приобретаемой продукции.

Упрощение порядка оформления ж/д билетов

Приобретение льготных железнодорожных билетов для некоторых категорий лиц теперь будет возможно через интернет. В частности, это коснётся инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и Героев России. Отныне поездка на вокзальную кассу уйдёт в прошлое, так как всё можно будет сделать дистанционно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальные выплаты на карты «Мир»

Из-за того, что многие пенсионеры не успели получить карты национальной платежной системы «Мир», Центробанк продлил срок общероссийского перехода на них до 31 декабря. Всем, у кого имеются карты других платёжных систем, необходимо поменять их, а изменённые реквизиты счёта передать в Пенсионный фонд. Все социальные выплаты и пособия будут переводиться исключительно на данный «пластик».

Льготы и пособия на «Госуслугах»

Россияне, зарегистрированные на портале «Госулуги», смогут получить сведения о мерах социальной поддержки, в том числе о соцуслугах и особых выплатах, которыми они могут воспользоваться, непосредственно на портале. Теперь все персонифицированные данные будут храниться там, что значительно облегчит поиск информации.

Пошлина на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря уменьшится на $0,2 и составит $42 за тонну. При этом пошлина на высоковязкую нефть останется на прежнем уровне — $4,2, так же, как и на светлые нефтепродукты и масла — $12,6. А вот на тёмные снизится до $42.

Льготная ставка пошлины для ряда месторождений Восточной Сибири, Каспия и Приразломного месторождения зафиксирована на нулевом уровне.

При этом плата за экспорт товарного бензина сохранится на уровне $12,6, а прямогонного (нафта) — снизится до $23,1.