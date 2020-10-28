Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

NEWS.ru подготовил очередную подборку изменений, которые произойдут в России начиная с ноября.

Детские выплаты

С 1 ноября меняются правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет. Для семей будет сокращено количество необходимых документов, которые нужно собрать. В частности, не нужны будут бумаги об алиментах.

«Регуляторные песочницы»

В России стартует особый режим для предпринимателей — так называемые регуляторные песочницы. Благодаря особым условиям компании, связанные с разработкой новых продуктов и услуг, получат возможность тестировать их без риска нарушить законодательство. А в случае успеха — выходить с ними на рынок. Перечень сфер применения «песочниц» пока что не ограничен. Таким образом, контрольно-надзорную деятельность страны ждёт долгожданная реформа.

При этом закон устанавливает, что новые обязательства бизнеса могут вступать в силу только либо с 1 марта, либо с 1 сентября, а каждые шесть лет их ждёт пересмотр.

Использование карты «Мир»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы торговых агрегаторов, имеющие годовую выручку свыше 40 млн рублей и использующие наличные расчёты с клиентами, будут обязаны принимать карты «Мир». При этом порог выручки будет снижаться поэтапно, вплоть до 20 млн рублей.

Маркировка шин

С 1 ноября будет обязательной маркировка шин, а также автомобильных покрышек. В систему «Честный Знак» будет включаться информация об обороте продукции. Таким образом, ожидается, что права потребителей будут надёжно защищены, однако некоторые эксперты не исключают, что произойдёт небольшое подорожание продукции. К тому же об обнаружении нелегальной продукции сообщать будет значительно проще.

Функции Федеральной пробирной палаты

За Федеральной пробирной палатой закрепляются полномочия по сбору государственных пошлин в сфере производства, использования, а также обращения драгоценных металлов и камней. Данное ведомство было организовано на базе федерального казённого учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов».

Конец бумажных ПТС

Ожидается, что уже с ноября Россия полностью перейдёт на электронные паспорта технических средств (ЭПТС). При этом привычный всем автомобилистам бумажный аналог будет также иметь свою юридическую силу, но при этом его можно будет обменять на электронный формат. Традиционно переход на «цифру» встречается в России у большинства населения с недоверием, и ожидать массового обмена пока что явно не стоит.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменения ОСАГО

Благодаря новым поправкам ОСАГО меняется порядок оформления электронного извещения о ДТП в рамках европротокола. Теперь оформить электронное извещение можно в случае наличия разногласий во время ДТП. Кроме того, оформить электронное извещение получат возможность и юрлица.

Если у сторон ДТП имеются разногласия, то максимальная выплата по европротоколу будет ограничена суммой 100 тысяч рублей, а место происшествия надо будет зафиксировать по системе ГЛОНАСС.

Тахографы на грузовики

Водители, пользующиеся грузовиками массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2) и экологический класс которых не определён, будут обязаны обзавестись тахографами. Сделать это нужно до 30 ноября.

Пошлина на экспорт нефти

Экспортная пошлина нефти из России с 1 ноября снизится на $3,2 и составит $42,2 за одну тонну. Льготная ставка для ряда месторождений Восточной Сибири, Каспия и Приразломного месторождения остаётся на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть опустится до $4,2, на светлые нефтепродукты и масла — до $12,6, на тёмные — до $42,2, на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ будет нулевой, а на кокс — $2,7.