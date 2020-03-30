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Правительство гарантирует малому бизнесу получение кредитов на облегчённых условиях, чтобы у пострадавших из-за пандемии предпринимателей была возможность рассчитаться с сотрудниками.

Ведущая роль здесь отводится госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», сообщает «Парламентская газета». Госкорпорация предоставит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату зарплаты, которые малый бизнес возьмёт у системно значимых банков и профильного МСП Банка.

Уже в ближайшие дни «Сбербанк» и ВТБ получат от «ВЭБ.РФ» поручительства по аналогичным займам до 20 млрд рублей каждый, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса кабмин ввёл шестимесячную отсрочку по налогам, кроме НДС.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, кризис потребительского рынка, связанный с ограничением работы предприятий в карантин, продлится в России не менее полугода. По оценке министерства, проблем избегут только продуктовые магазины. В письме премьеру Михаилу Мишустину Мантуров сообщил, что ограничения, вводимые с 28 марта в отношении ресторанов, кафе, баров и столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров, приведут к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, а вместе с ними торговых центров.

Так, президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров заявил, что простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за пандемии коронавируса, обойдётся владельцам в 50–100 млн рублей ежедневно.

В России на данный момент выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались, писал NEWS.ru.