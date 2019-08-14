https://static.news.ru/photo/39175ff2-be72-11e9-92a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство направило на рассмотрение Госдумы проект закона, который предусматривает допуск ломбардов на финансовый рынок.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он призван усовершенствовать порядок работы ломбардов и других организаций, которые выдают потребительские займы, и пресечь деятельность по созданию на их основе финансовых пирамид.

В целях повышения эффективности контроля со стороны ЦБ РФ документ устанавливает дополнительные требования к субъектам рынка микрофинансирования. Проект также регламентирует процедурные вопросы их деятельности и раскрытия информации о ней.

Помимо всего прочего документ расширяет полномочия ломбардов в том, что касается возможности сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества и осуществления деятельности банковского платёжного агента, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счёт средств из кассы. С такой инициативой выступил ЦБ РФ. Сейчас МФО могут предоставлять средства заёмщикам только из сумм, снятых с банковского счета.