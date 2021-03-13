Кабмин утвердил требования к механизму обратного акциза в нефтехимии

https://static.news.ru/photo/4636cc34-84ac-11eb-aaf0-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о требованиях к заключению соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями согласно механизму обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Основное условие получения обратного акциза — инвестирование компаниями с 2022 по 2027 год минимум 65 млрд рублей в модернизацию производств, передаёт пресс-служба правительства 14 марта.

Структурам, активно вкладывающим средства в обновление мощностей этана и СУГ, предоставят двойной налоговый вычет — обратный акциз с повышающим коэффициентом 2, говорится на сайте правительства. Для этого организациям надо будет подписать соответствующие документы с Минэнерго. Оно проконтролирует соблюдение обязательств инвесторов. Компенсации затрат, превышающих 110 млрд рублей и направляемых участниками рынка на совершенствование отрасли, произведут в большем объёме.

Кроме того, документ утверждает список установок, которые можно связать с нефтехимическим сектором и сделать предметом контрактов с ведомством. О выполнении своих обязательств предприятия обяжут отчитываться ежегодно 30 марта. Акциз на этан и СУГ введут с 2022 года.

Накануне правительство России одобрило проект распоряжения о выделение средств на приобретение регионами лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях. Средства будут предоставлены Минздраву РФ из резервного фонда кабмина. Распоряжение направлено не только на обеспечение лекарствами заразившихся коронавирусом, но и на снижение нагрузки на коечный фонд в субъектах.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утверждаются правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра» на 2021 год. В документе отмечается, что фонд будет обеспечивать детей медпомощью, в том числе и за рубежом, лекарствами и средствами реабилитации. В общей сложности в текущем году он получит 60 млрд рублей. Фонд создан по инициативе президента Владимира Путина. Его основной задачей является помощь детям, которые нуждаются в особом лечении и дорогостоящих медицинских препаратах.

В правительстве пояснили, что фонд финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год. В феврале организации был направлен первый транш в размере 10 млрд рублей. Всего в текущем году фонд получит 60 млрд рублей.