Кабмин утвердил правила финансирования «Круга добра»

https://static.news.ru/photo/0e38fccc-823f-11eb-99e2-96000091f725_660.jpg Фото: thomas kroeger/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра» на 2021 год.

Фонд создан по инициативе президента Владимира Путина. Его основной задачей является помощь детям, которые нуждаются в особом лечении и дорогостоящих медицинских препаратах.

Фонд будет обеспечивать таких детей медицинской помощью (при необходимости — за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что фонд финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год. В феврале организации был направлен первый транш в размере 10 млрд рублей. Всего в текущем году фонд получит 60 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель фонда, протоиерей и основатель «Детского хосписа» Александр Ткаченко заявил, что доступность медпомощи тяжелобольным детям не должна зависеть от региона их проживания. Он подчеркнул, что фонд создаётся в том числе для приобретения не зарегистрированных в РФ препаратов, потому что государственные структуры этого сделать не могут.