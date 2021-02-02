Помощь тяжелобольным детям не будет зависеть от региона их проживания

https://static.news.ru/photo/21d24ecc-6535-11eb-8cd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фонд «Круг добра» был создан для обеспечения лечения тяжелобольных детей за счёт средств от повышенного НДФЛ. Руководитель фонда, протоиерей и основатель «Детского хосписа» Александр Ткаченко уверен, что доступность медпомощи не должна зависеть от региона, в котором проживает ребёнок.

Перед нами президент поставил задачу создать прозрачный, честный механизм обеспечения тяжелобольных детей лекарствами. Доступность помощи ни в коем случае не должна зависеть от региона, в котором живёт ребёнок. Так что вопроса географических приоритетов просто нет. Сейчас для нас гораздо важнее организовать сбор заявок так, чтобы не создать дополнительных трудностей, ненужной нагрузки для родителей тяжелобольного ребёнка, — рассказал «Парламентской газете» Ткаченко.

По его словам, первые поставки лекарств и медицинских изделий будут организованы тяжелобольным детям, информацию о которых ранее собрал Минздрав. На них отработают всю цепочку действий, а позже будет организован сбор заявок через сайт и другие источники. Ткаченко подчеркнул, что фонд создаётся в том числе для приобретения незарегистрированных в РФ препаратов, потому что государственные структуры этого сделать не могут.

Создание фонда лишь дополняет все остальные возможности получения помощи и ни в коем случае не подменяет собой учреждения здравоохранения, — подчеркнул глава фонда.

Как писал NEWS.ru, российский фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями выделит до 70% средств на обеспечение целевой категории населения лекарствами. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кроме того, средства будут направлены и на медицинские изделия, и на средства реабилитации, которые не входят в стандартную программу реабилитации детей-инвалидов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями «Круг добра». Фонд выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней.