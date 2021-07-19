Кабмин утвердил основные цели и направления «зелёных» проектов

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Правительство утвердило основные направления зелёного финансирования, согласно которым новые проекты должны соответствовать целям в области устойчивого развития климата. Об этом пишет пресс-служба кабмина.

Так, принятые решения могут помочь формированию экономических стимулов для перехода на современные экологические стандарты, отмечается в сообщении.

Кроме того финансирование новых проектов будет идти за счёт кредитов или облигаций. При их поддержке бизнесу будет проще привлекать внебюджетные средства на более выгодных условиях. Также все новые проекты должны соответствовать целям международных документов в области устойчивого развития климата.

В качестве основных приоритетов указываются снижение выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу, энергосбережение и эффективность в использовании ресурсов. Принимаемый проект должен положительно отразиться на состоянии окружающей среды, сообщили в кабмине.

Ранее учёный усомнился в достижимости «зелёной» энергетики. Несмотря на бодрые заявления западных чиновников, перспективы «зелёной» энергетики ещё весьма и весьма туманны.