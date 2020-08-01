Кабмин РФ разрешил на маркировать изготовленную ремесленниками обувь

https://static.news.ru/photo/af5e19be-d3dc-11ea-9094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, уточняющее правила маркировки парфюмерии и обуви.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Согласно внесённым коррективам, из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, убрали пробники и тесты парфюмерной продукции. Также правительство разрешило не маркировать обувь, сделанную ремесленниками. В остальном правила остались неизменными.

Решение принято по просьбе предпринимателей.

Систему маркировки поэтапно вводят в России с 2016 года, власти страны рассчитывают завершить процесс к 2024 году. Уникальные цифровые коды на продукции позволят каждому потребителю убедиться, что он имеет дело с легально произведённым и качественным товаром. Также маркировка даст возможность отследить путь товара от производителя или импортёра (если речь идёт о заграничных продуктах) до покупателя.

С 1 июля обязательной стала маркировка лекарств. Как передавал NEWS.ru, в июне Минздрав заявил, что аптеки страны полностью готовы к этому шагу.