Кабмин РФ подготовил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

https://static.news.ru/photo/8fbe59ec-5f1a-11eb-9f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина представит обновлённую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Документ впервые объединит экономическую и природоохранную составляющие.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина заявила, что предусмотренная стратегией система мер позволит увеличить доходность отрасли. Свою роль в этом должно сыграть создание благоприятных условий для внутренней переработки лесных ресурсов.

Как следствие — увеличение вклада лесного сектора в ВВП страны вдвое от сегодняшнего уровня. Предлагаемые подходы в совокупности с мерами по ограничению экспорта круглого леса и продукции низкого передела должны сформировать новый облик отечественного рынка товаров и услуг лесного комплекса, — цитирует вице-премьера телеканал «360».

Абрамченко выделила два основных направления, которые пропишут в стратегии. Первое — повышение прозрачности отрасли за счёт цифровизации. Планируется внедрить единую государственную информационную систему, с помощью которой можно будет проследить всю цепочку движения древесины от делянки до вывоза за рубеж. Второе направление — усиление федерального лесного надзора для предотвращения нарушений.

В субъектах России появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы. Мы усилим материально-техническое оснащение сотрудников лесной охраны. Они смогут использовать беспилотные летательные аппараты, материалы дистанционного зондирования земли, фото- и видеофиксации, анализировать информацию о лесопользовании с помощью доступа к различным государственным информационным системам, — рассказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что стратегия развития лесного хозяйства до 2030 года подразумевает переход к интенсивной модели хозяйствования. Объёмы заготовки древесины планируется повысить за счёт ухода за лесами и организации выборочных рубок, а не с помощью использования лесных ресурсов на новых территориях.

Кроме того, в стратегии обозначат меры по стимулированию внутреннего спроса на продукцию из древесины. Это направление включает развитие деревянного домостроения, альтернативной энергетики и «зелёной» экономики.

Абрамченко подчеркнула, что документ обсуждался с ФСБ, Совфедом, Счётной палатой и региональными властями.

Как сообщал NEWS.ru, правительство РФ намерено сделать деревянные дома «полноправным участником ипотечных кредитов». Абрамченко считает, что это будет способствовать развитию деревянного домостроения.