Кабмин одобрил выделение средств на отпуска работников соцучреждений

https://static.news.ru/photo/2ef32460-ce49-11ea-a293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило выделение средств на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений соцобслуживания, которые работают с коронавирусными пациентами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на повышенные отпускные для этой категории соцработников будет выделено около 800 млн рублей.

Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу, — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что средства будут выделены Минтруду из резервного фонда правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, кабмин направит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые взаимодействуют с пациентами с коронавирусом. Об этом ранее сообщил Михаил Мишустин. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 миллиардов рублей. Власти уже перечислили 136 тысяч выплат на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждениях во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене. Такой график был введён, чтобы минимизировать риск заражения граждан, проживающих в социальных организациях.