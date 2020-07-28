Кабмин намерен засекретить закупки Роскосмоса

Правительство РФ разработало проект постановления, согласно которому при закупках в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
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Проект постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин. После принятия документ будет действовать до 1 июля 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что выведение на орбиту телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с помощью ракеты-носителя «Протон-М» станет самым продолжительным в истории. Пуск ракеты с разгонным блоком «Бриз-М» запланирован на 30 июля, 26 июля «Протон-М» установили на стартовом столе. Запуск «Экспрессов» запланирован на 00:27 мск 30 июля. Это будет единственный полёт «Протона» в 2020 году.
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