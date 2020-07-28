Кабмин намерен засекретить закупки Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/7550dcfc-d125-11ea-811a-fa163e074e61_660.jpg Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ разработало проект постановления, согласно которому при закупках в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.

Документ размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к нему говорится, что иностранные государства выявляют и анализируют информацию, которая содержится в открытых системах. Теперь при проведении закупок заказчик сможет размещать о них только извещение о проведении. Поставщики или исполнители работ в сфере космической техники станут определяться закрытым способом.

Проект постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин. После принятия документ будет действовать до 1 июля 2021 года.

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