Полёт «Протона-М» со спутниками «Экспресс» станет самым долгим в истории

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На космодроме Байконур ракета «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовый стол.

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». По её данным, установка ракеты осуществлена в соответствии с графиком работ, передаёт РИА Новости. Утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена...