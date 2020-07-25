Полёт «Протона-М» со спутниками «Экспресс» станет самым долгим в истории

Выведение на орбиту телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с помощью ракеты-носителя «Протон-М» станет самым продолжительным в истории. Пуск ракеты с разгонным блоком «Бриз-М» запланирован на 30 июля, 26 июля «Протон-М» установили на стартовом столе.
Отделение космического аппарата «Экспресс-80» от разгонного блока «Бриз-М» ожидается через 17 часов 59 минут после старта, «Экспресс-103» — ещё через 17 минут, — сообщили в Роскосмосе.
Запуск «Экспрессов» запланирован на 00:27 мск 30 июля. Это будет единственный полёт «Протона» в 2020 году.
Как писал NEWS.ru, отправка на орбиту телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», изготовленных компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва», изначально планировалась на более ранний срок. Однако ракете потребовалась срочная замена некачественных деталей, для чего она была отправлена в Москву. Спутники будут работать на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Цель их отправки — предоставление услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах в России и странах СНГ.