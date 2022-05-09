Bloomberg: из новых санкций исключат запрет на перевозку нефти судами ЕС

Нефтяной танкер / Фото shutterstock.com

Из нового пакета антироссийских санкций может быть исключён запрет на перевозку российской нефти судами ЕС, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что одним из главных противников запрета на транспортировку российской нефти была Греция. Одновременно с этим в ЕС планируют отказать в страховании судам, которые транспортируют нефть из России.

ЕС отменит предложенный запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС. Важно отметить, что запрет на страхование всё ещё находится в разработке и останется серьёзным препятствием для экспорта, — сообщает Bloomberg.

Издание Die Welt ранее написало, что российские танкеры по-прежнему заходят в европейские порты, несмотря на введённый ЕС запрет. По данным издания, обходить антироссийские санкции помогает Греция. По сравнению с прошлым годом Греция в три раза увеличила долю в танкерных поставках нефти из России. Греческие власти также сообщали, что они выступают против нефтяного эмбарго против РФ, которое должно было стать частью шестого пакета санкций ЕС.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.