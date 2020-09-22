IT-компании Москвы с нуля запустили продажи в 21 стране мира

https://static.news.ru/photo/a70e3cf8-fd7b-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IT-компании Москвы смогли с нуля запустить продажи в 21 стране мира, включая Соединённые Штаты Америки и Великобританию. Фирмы являются участниками акселерационной программы GoGlobal. Её цель — ускорить выход на зарубежный рынок IT-предприятий.

Она стартовала весной 2020 года. Первый поток начался в июне и завершился в сентябре. Всего отобрали 20 компаний из 364, подавших заявки, пишет «Москва 24». По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, за три месяца участники GoGlobal закрыли сделки на общую сумму свыше $236 тысяч. В ближайшем будущем компании планируют подписать контракты ещё на $638 тысяч.

Партнёры программы могут получить 100% компенсацию затрат на экспорт продукции или обратиться за грантами в размере 10% от стоимости исполненных контрактов. Принимать заявки на субсидию для экспортёров Москвы будут до 30 октября 2020.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после снятия большинства ограничений предприятия малого и среднего бизнеса на протяжении всего лета увеличивают обороты. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне (по сравнению с маем) — на 56%. В августе обороты субъектов МСП были на 31% больше, чем в июне и достигли 209,6 млрд рублей.