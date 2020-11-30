Источник: ОПЕК перенёс принятие решения по объёму добычи на 1 декабря

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Министерская конференция стран-участниц ОПЕК отложила принятие решения по поводу механизма сокращения добычи нефти на начало 2021 года до 1 декабря, когда к переговорам присоединятся государства, не входящие в организацию, рассказал журналистам источник, участвующий во встрече.

Да, они отложили [решение] до вторника (до 1 декабря 2020 года. — NEWS.ru), чтобы обсудить это [сокращение] с другими странами, — пишет ТАСС.

Власти Казахстана предлагают обсудить смягчение ограничений сделки ОПЕК+ и готовы к дискуссиям по поводу своей позиции, рассказал журналистам источник в правительстве республики. Ряд заседаний ОПЕК+ состоятся 30 ноября и 1 декабря 2020 года. По итогам мероприятий должны принять решение, увеличить ли добычу нефти альянсом почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года.

Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.

Нынешние разногласия ОПЕК+ нельзя сравнивать с тем, что было в марте 2020 года, ситуация является рабочей, рассказал 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представители Багдада не будут просить для Ирака особых условий в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи углеводородов, заявил министр нефти страны Ихсан Абдель Джабер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по стоимости сырья и сохранении тенденции к её колебаниям.