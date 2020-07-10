Источник назвал условие для возобновления международного авиасообщения

https://static.news.ru/photo/b50c6016-c2b9-11ea-90d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление международных полётов из РФ возможно только на принципах взаимности и паритета. Соглашения об авиасообщении заключены с каждой страной Евросоюза и подразумевают возможность восстановления полётов в одну из стран, а не во все сразу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Даже если РФ возобновит полёты со своей стороны, то будет необходимо учитывать действующие нормы в иностранном государстве, — сказал собеседник.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа. Ведомства должны были выполнить поручение до 8 июля.

Также московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма, заявил, что не обладает данными о возобновлении авиасообщения с 13 странами.