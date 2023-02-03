Иран в помощь: кто позволил России пройти между санкциями И насколько это эффективно

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Западные СМИ продолжают задавать вопросы об успешности санкций и пока приходят к неутешительным выводам. Российские и иранские банки готовятся проводить взаиморасчеты без системы SWIFT, а запрещенные к поставкам в РФ западные товары все равно доставляют через Армению, Турцию, Китай и другие дружественные страны. Впрочем, не все так «дружественно», как кажется. Почему — отвечает NEWS.ru.

Россия с Ираном обойдутся без SWIFT

Иран и Россия на фоне санкций Запада объединили свои банковские системы, сообщает Reuters. Агентство цитирует замглавы Центрального банка Ирана Мохсена Карими, который заявил, что «к системе подключат около 700 российских банков и еще 106 банков из 13 разных стран».

В результате обновления банковских систем России и Ирана странам больше не нужно будет использовать SWIFT для коммуникации и переводов.

Иран был отключен от SWIFT в 2018 году. В отношении отдельных российских банков эти ограничения были введены в связи с началом спецоперации на Украине. В марте, а затем в июне в рамках санкций от SWIFT отключили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие» и другие банки.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Эбрахим Раиси

Что и кому даст новая банковская система

Экономический журналист Семен Новопрудский:

Если говорить о каких-то значимых в мировой экономике странах — Китае, Индии, богатых арабских государствах, то они точно не будут создавать такие структуры с Россией. Иран это делает потому, что его банки, как и российские, отключены от SWIFT. Российской экономике стратегически это не навредит, но и не поможет. Пока у России есть возможность проводить международные платежи, просто они идут дольше и более длинным путями, с большим количеством банков-корреспондентов. Так что в данном случае Иран с Россией помогают друг другу только во взаимной торговле, причем даже Россия больше помогает Ирану, чем наоборот. Ведь у РФ больше возможностей проводить международные платежи, чем у Ирана. И банковские системы у двух стран на самом деле не объединяются. У Ирана в отличие от России все банки действуют по принципу исламского банкинга.

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин:

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Объединение платежных систем РФ и Ирана позитивно скажется на упрощении и повышении независимости торговли между двумя странами и их взаиморасчетами. Отмечу, что SWIFT изначально позиционировался как независимый от политической воли инструмент, который позволял обмениваться финансовой информацией между покупателями, продавцами и банками. Но кризис, связанный не только с Россией, но и Китаем (тайваньский вопрос), Ираном, Северной Кореей показал, что не бывает абсолютно независимых платежных систем. И SWIFT в данном случае не исключение. Россия остается одним из главных поставщиков ресурсов на мировой рынок. И чтобы покупатели и продавцы могли расплачиваться за эти ресурсы между собой, нужна бесперебойно работающая платежная система. Думаю, в ближайшие год-два мы увидим появление альтернативных способов расчетов, в том числе между Китаем и Россией или, к примеру, в рамках стран БРИКС.

Почему растет торговля

Между тем журналисты The New York Times заметили, что Россия обходит западные ограничения с помощью союзников в том числе и в торговле.

Прошлым летом Армения закупила в 10 раз больше смартфонов, чем обычно, одновременно резко увеличив экспорт этой техники в Россию, говорится в статье. Похожую ситуацию с закупками стиральных машин, компьютерных чипов и других товаров заметили в азиатских странах. Запад ввел санкции и ограничил поставки в Россию, но Турция, Китай, Белоруссия, Казахстан и Киргизия помогли ей обойти запреты, указывают журналисты.

По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже восстановился до довоенного уровня или это произойдет совсем скоро. И лишь до 9% компаний, базирующихся в Евросоюзе и странах G7, продали свои дочерние подразделения в России к ноябрю 2022, сообщает американский телеканал CNBC. Западные страны с трудом сократили зависимость от энергоресурсов и других основных товаров, а Центробанку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Некоторую устойчивость РФ к западным санкциям подтвердил и Международный валютный фонд (МВФ), который спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году вместо ожидаемого ранее падения на 2,3%. Впрочем, многие аналитики уверяют: последствия санкций еще впереди. Для сравнения: в 2021 году рост ВВП составлял 4,7%, и это был самый значительный подъем с 2008 года, когда ВВП вырос на 5,2%. На снижение экономика в последние годы шла лишь в пандемийном 2020-м и в 2022 году .

А о качестве и ценах товаров, ввозимых в Россию параллельным импортом, до сих пор спорят эксперты.

Подводные камни в потоке девайсов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

Действительно, многие товары идут в Россию через соседние страны. И если это небольшой рынок, такой как армянский, там заметно увеличение поставок. Санкции таким способом обходятся достаточно легко. Но гарантия на товары теперь ограниченная. Сам продавец не всегда может обновить программное обеспечение, если говорить про смартфоны, или осуществить сложный ремонт и так далее. В этом смысле качество сервиса и ремонта в России, конечно, упало. С другой стороны, проблем с наличие товаров у нас нет.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов:

Параллельный импорт работает, но конкретных цифр [о его объеме] нет. Что касается гарантий, то здесь для потребителя ничего не изменилось. За качество товара по закону отвечают изготовитель, импортер и продавец. В некоторых случаях, например если компания ушла с российского рынка, покупателю проще обратиться к продавцу или импортеру.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов:

Вопросов к качеству товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту, не возникает: это установленная законом процедура, при которой товар проходит все необходимые проверки и таможенную очистку. То есть это ввоз настоящей оригинальной продукции, защищенной товарным знаком с подтверждающими происхождение и качество документами. Единственное отличие от классического импорта — согласие правообладателя при такой процедуре не требуется. Стоимость аналогичных товаров в России и других странах может отличаться в основном из-за логистики. Удлинение цепочек поставок вызвало ее кратное удорожание. Кроме того, из-за сложности расчетов стало больше комиссий за денежные переводы. К этому добавляются необходимость предусмотреть расходы на сервисную составляющую и маркетинговые инвестиции, которые раньше находились почти полностью в компетенции производителя или дистрибьютора (таким образом цены товаров заметно растут. — NEWS.ru.).

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