Инвестор привел сценарий, при котором доллар рухнет ниже 50 рублей Инвестор Шульгин: падение доллара ниже 50 рублей возможно при снижении спроса на валюту

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Для того, чтобы доллар рухнул ниже 50 рублей, профицит валютного рынка должен достичь определённых размеров. Об этом заявил в интервью агентству ПРАЙМ начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инцестиции» Михаил Шульгин.

По словам эксперта, основными поставщиками валюты в настоящее время являются структуры, продающие выручку экспортёров, а главными покупателями — банки, не вошедшие в санкционный список, и импортёры. Также Шульгин отметил рост спроса на валюту среди населения — с 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд в июле. Результатом проводимых операций стало снижение доллара до 60–62 рублей. В случае дальнейшего падения курса произойдут резкое увеличение предложения и сокращение спроса на валюту, считает Шульгин.

Он также заявил, что гипотетическая ситуация с курсом доллара ниже 50 рублей предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого в настоящее время прорабатываются в Минфине. Произойдёт снижение спроса населения на валюту, а профицит балансов товаров и услуг вырастет до $35 млрд, отметил Шульгин.

Ранее экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин заявил, что курс доллара до конца месяца может подняться до 70–80 рублей, а на горизонте 10 лет — и до 120–150 рублей.