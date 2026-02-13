Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах Инвестконсультант Кочетков: расчет в долларах поможет в торговле в будущем

Расчет в долларах позволит в будущем упростить торговлю с Европой и США, рассказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков. Он отметил, что расчет в новой системе может быть установлен частично.

Текущие системы, которые мы используем, предусматривают расчет в национальных валютах, но все равно мировая торговля в основном пока ведется на основных резервных валютах. Для нас это, скорее, стремление к разблокировке российской банковской системы. Так что речи о том, чтобы полностью вернуться к расчетам в иностранных валютах, наверно, не идет, — рассказал Кочетков.

Консультант подчеркнул, что сейчас 57% экспорта и 55% импорта оплачивается рублями. По его словам, для экономики будет полезно использовать весь спектр валют.

Ранее сообщалось, что Россия якобы рассматривает возможность возврата к долларовым расчетам в рамках экономического партнерства с США. Предполагается, что такая схема может применяться при операциях с энергоносителями.