Чем закупиться на дне для заработка на бирже

Сегодня у многих россиян появляется реальный шанс попробовать себя в инвестициях. Акции большинства российских компаний пережили падение и торгуются по доступным ценам даже для малоимущих граждан, однако для грамотного инвестирования нужны навыки и понимание. Но для того чтобы начать этим заниматься, сейчас наиболее благоприятное время. NEWS.ru изучил текущее состояние российского фондового рынка и обнаружил возможности заработать на падении бумаг в кризис.

По состоянию на 18:30 мск 6 апреля индекс МосБиржи снижался на 1,68%, до 2618,15 пункта. В лидерах роста оказались бумаги «Фосагро», (+8,62%), «РусГидро» (3,63%), АЛРОСА (1,29%), в лидерах падения — OZON (-5,62%) и ВТБ (-4,74%). Но главным аутсайдером дня стал Сбербанк — его бумаги потеряли 7,7% на новостях о введении санкций США и замораживании активов банка Великобританией.

Говоря о торгах в среду, эксперты не спешат делать выводы касательно тех или иных бумаг. По мнению финансового советника Владимира Верещака, ни одна бумага российского рынка не демонстрирует восходящий тренд.

Это больше похоже на коррекцию, если и есть какой-то рост, то мы говорим о коррекции в рамках долгосрочного нисходящего тренда, который в свою очередь является коррекцией к совсем долгосрочному восходящему. Но говорить о начале восходящего тренда невозможно нигде, — комментирует Верещак.

Покупать в расчёте на быструю прибыль не стоит, считает он. Скорее получится так: «купишь дно — получишь второе в подарок». Но можно купить на падении в расчёте на то, чтобы держать и зарабатывать долгосрочно.

Рост вместо обвала

Напомним, МосБиржа частично возобновила торги акциями российских компаний 24 марта после почти месячного перерыва. К ним были допущены 33 бумаги индекса IMOEX, в том числе акции АФК «Система», «Газпром», «Аэрофлот», ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Северсталь», НОВАТЭК, Сбербанк, «Норникель», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», НЛМК и других. Исключение составили десять акций компаний, первично размещённых на зарубежных фондовых биржах. Надо отметить, что было много опасений, связанных с риском обвала стоимости российских компаний после открытия торгов. Но обвала не произошло.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии биржи бумаги начали стремительно расти в цене и уже к середине дня акции отдельных компаний дорожали сразу на 20–30%, а индекс МосБиржи на пике достигал 2761,17 пункта (+11,77%) по сравнению с закрытием 25 февраля. Аналитики назвали происходящее «ожидаемым отскоком». Отчасти он объяснялся запретом коротких позиций, отчасти тем, что в торгах не участвовали нерезиденты, которые являлись основными потенциальными продавцами. После четырех сессий роста по российскому рынку акций прокатилась мощная волна распродаж. И сегодня каждый инвестор получил возможность приобрести акции компаний фактически по бросовой цене.

Напомним, иностранные фонды владели более 80% free float российского рынка акций, однако сегодня ситуация может измениться. Владение российскими активами начнёт перераспределяться в пользу россиян. Кроме того, прошла информация о подготовке законопроекта по так называемому делистингу — отзыву депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок, с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

Многие потенциальные покупатели в России задались вопросом, можно ли в этих условиях заходить на рынок и какие бумаги для этого выбрать. Однако эксперты, давая рекомендации, предупреждают о потенциальных рисках.

ПИФ в помощь

По мнению Владимира Верещака, «рядовому» инвестору, не обладающему достаточными финансовыми ресурсами и опытом, выбор отдельных акций вообще противопоказан.

В крайнем случае я порекомендовал бы такому человеку ограничиться покупкой готовых инструментов из серии паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Да, там приличные комиссии (3–7% в год в зависимости от фонда), да, с фондом тоже можно ошибиться и выбрать не лучший вариант. Но в этом случае инвестор будет иметь диверсифицированный портфель под управлением профессионального менеджера, — говорит эксперт.

С учётом высокой неопределённости относительно перспектив отдельных компаний, сейчас как никогда актуально инвестирование через инструменты коллективных инвестиций — паевые фонды, соглашается старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. По его словам, при таком подходе минимизируются риски отдельных бумаг, а наличие опытного управляющего даёт основание для ожидания адекватной доходности портфеля.

Экран с показателями валютного рынка в офисе Московской Биржи Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый простой и очевидный вариант — взять фонд, работающий с индексами МосБиржи и РТС, а также крупных банков, не попавших под санкции. Можно рассмотреть портфель из фондов на акции и облигации, разбавив его отраслевыми фондами, — уточняет Бирюков.

Семь раз отмерь

Тем инвесторам, у которых имеется некоторый опыт и свободные средства, финансисты предлагают обратить внимание на акции компаний-экспортёров. При всём желании, страны Запада в ближайшие годы не смогут отказаться от российских ресурсов и будут вынуждены, как и прежде, их покупать. Классические компании-экспортёры — это «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз». В этот же список можно добавить «Норникель», «Северсталь», РУСАЛ и «Татнефть», перечисляет Верещак. С фундаментальной точки зрения неплохо выглядит ПИК и «Полиметалл», а в качестве «защитных бумаг» можно рассмотреть акции компаний-ретейлеров. Продукты питания нужны людям всегда, даже в самые тяжёлые кризисы, указывает эксперт.

По мнению финансового эксперта, инвестора и предпринимателя Яна Марчинского, самым безопасным вариантом сегодня является покупка «голубых фишек» фондового рынка РФ. При этом он советует не забывать о диверсификации портфеля по секторам и отраслям. Нефть, газ, металлургия, удобрения выглядят особенно привлекательно, считает эксперт.

Финансовый аналитик, трейдер Звёздин рекомендует рассмотреть к покупке бумаги компаний из финансового и IT-сектора, таких «Яндекс» и«Тинькофф». Они очень пластичны и даже если попадут под санкции, вовремя сумеют подстроиться под новые реалии, объясняет эксперт. Что касается Сбербанка, то в идеале надо дождаться остановки падения и открытия рынка для нерезидентов и только после этого покупать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, если инвестор готов принять на себя повышенные риски, то купить акции Сбербанка можно через неделю — после того как рынок отыграет новости про введение блокирующих санкций со стороны США и успокоится, полагает Звёздин.

По текущим уровням, на краткосрочный период (два-три года) можно присмотреться к акциям компании «Полюс Золото». Ранее она опубликовала положительный отчёт за первый квартал. По мнению Звёздина, мировой спад экономики и инфляция только улучшат показатели компании, что, конечно же, понравится инвесторам.

Несмотря на общее настроение инвестиционного оптимизма, тренд на «втягивание» в инвестиционную деятельность большего числа людей, который наметился в России в прошлом году, у ряда экспертов вызывает негативную оценку. Так, инвестор и эксперт по альтернативным вложениям (к их числу можно отнести инвестиции в золото и в криптовалюту) Сергей Алтынцев считает, что это плохо, что «всех погнали в инвестиции».

Инвестиции — это форма эксплуатации чужого труда через капитал. Это всегда было уделом ограниченного круга лиц. Не могут все инвестировать, некому будет трудиться и приумножать тем самым капитал, за счёт чего инвесторы получают свой процент, — сказал NEWS.ru Алтынцев.

Эксперт считает, что проиграть на инвестициях легче, чем выиграть. Гораздо лучше, если человек будет инвестировать свои время и силы в совершенствование своих профессиональных навыков и тем самым повысит свои доходы. Однако такая стратегия упирается в традиционную для России недооценённость труда. Именно это толкает большинство людей в инвестиционную деятельность, считает эксперт. И это порождает много непрофессиональных и странных действий на рынке, другими словами — ошибок.

Золотое дно

Попытки отыскать «дно», которое, по всей видимости, рынок ещё не нащупал, считают ошибочными многие опрошенные эксперты. В периоды сильных просадок рынка лучше действовать поэтапно. К примеру, на кажущемся «дне» можно покупать активы на часть капитала (например, 10–15%), в дальнейшем продолжая покупки в случаях новых падений или появления признаков устойчивого роста, рассуждает Бирюков. Так работает базовая стратегия усреднения стоимости, с помощью которой можно рассчитывать на лучшие результаты.

Впрочем, во многих случаях речь идёт о долгосрочных инвестициях — как минимум на три — пят лет.

На сегодняшний день того самого «дна», о котором все говорят, не видно. Рынок ещё может упасть, потому что в нём всё ещё заморожены средства нерезидентов. При всём желании они не могут ни купить, ни продать свои бумаги. Но когда-то они начнут это делать (продавать. — NEWS.ru), что будет оказывать давление на стоимость акций, которая может резко пойти вниз, — поясняет Владимир Верещак.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Звёздин соглашается, что рынок не достиг своего «дна», хотя и выглядит в целом недооценённым. По его словам, мы находимся на пороховой бочке, где фитиль поджигает Запад антироссийскими санкциями. А потому предсказать, какие конкретно компании пострадают на длительной дистанции сейчас невозможно.

Санкционное давление будет только нарастать, поэтому рассчитывать на то, что Вы заработаете в краткосрочной перспективе, выбирая акции по отдельности, не приходится, — признаёт трейдер.

Купил и держи

Зато можно неплохо заработать на горизонте 5–10 лет, чему будет способствовать растущая инфляция, о которой предупредил ЦБ. История знает немало примеров, когда в условиях обесценивания денег люди перекладывают средства в ценные бумаги, тем самым провоцируя возникновение биржевого пузыря. В своё время рынок Ирана после введения санкций вырос на тысячи процентов, напоминает Звёздин.

Правда, покупать акции стоит только тем, кто годов ждать. И это вопрос не месяцев, а лет. Подобная стратегия близка к пассивной стратегии инвестирования, которая называется «купил и держи» (buy and hold). Инвестор покупает акции перспективных компаний и держит их в своём портфеле в течение длительного времени, независимо от колебаний цены на рынке.

На десятилетнем горизонте любые акции, которые вы будете покупать, сейчас способны принести вам деньги. Причём чем дольше вы продержите их у себя, тем лучше, — уверен Звёздин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Безусловно, кризис — идеальное время для новых возможностей, но нужно помнить о рисках. Чем выше риск — тем больше доходность, и, соответственно, возможные потери, замечает Марчинский. Именно поэтому финансисты советуют вкладывать в фондовый рынок столько, сколько в случае чего вы готовы потерять.