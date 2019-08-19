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Согласно материалам Росстата, инвестиции в основной капитал РФ в январе — июне 2019 года увеличились на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

В абсолютном выражении объем инвестиций за первое полугодие достиг 6 трлн 695,9 млрд рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте службы.

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 4,3% по сравнению с показателем предыдущего года и достигли 17 трлн 595 млрд рублей.

Ранее Росстат опубликовал доклад, из которого следует, что реальные зарплаты в России в июле 2019 года выросли на 3,5% в годовом выражении, писал News.ru.