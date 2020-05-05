Индексы биржи Нью-Йорка растут в надежде на начало восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/4b1ca172-8ee1-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи 5 мая продемонстрировали позитивную динамику на фоне надежды участников рынка на постепенное восстановление экономической активности, нарушенной пандемией коронавируса.

Сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones увеличился на 252,94 пункта — до отметки 24 002,70. Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, поднялся на 28,35 пункта — до отметки 2871,09. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 94,12 пункта — до отметки 8804,83, передаёт ТАСС.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $23,44 за баррель.

У инвесторов появилась уверенность в том, что нижняя точка кризиса достигнута и ситуация будет меняться к лучшему, — приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика MUFG Bank Ли Хардмана.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рынок акций открылся увеличением биржевых индексов. Так, индекс МосБиржи вырос на 1,1%, достигнув отметки в 2652,92 пункта. Индекс РТС прибавил 1,6% и составил 1117 пунктов.