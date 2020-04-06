Российские коллекторские агентства организовали работу по списанию просроченной задолженности заёмщиков после принятия закона о кредитных каникулах, направленного на поддержку предприятий и индивидуальных заёмщиков в условиях распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) (в распоряжении редакции NEWS.ru).

В связи с принятием закона о кредитных каникулах коллекторскими агентствами организована работа по списанию части просроченной задолженности заёмщикам, обратившимся к ним, — сказали в организации, отметив, что речь идёт об агентствах, которые входят в НАПКА.

Таким образом, когда в результате уступки задолженности кредитором является коллекторское агентство, должнику предложат индивидуальные условия погашения долга. Однако если кредитором остаётся МФО или банк, то коллекторские агентства будут оперативно информироваться об обращении заёмщиков — физических лиц за кредитными каникулами.

При работе в качестве агентов коллекторские компании, если это заранее не было дополнительно определено, не имеют права принимать самостоятельные решения по изменению графика платежей, говорится в заявлении ассоциации.

Коллекторские агентства работают с категорией граждан, которые в 80% случаев уже ранее испытывали финансовые трудности, поэтому они как никто другой нуждаются в поддержке. Именно по этой причине коллекторскими агентствами, входящими в НАПКА, организована работа по списанию части просроченной задолженности заёмщикам и по предоставлению отсрочки на время пандемии. В зависимости от агентства условия могут отличаться, но общий смысл мер и цель едины для всех наших членов. Эльман Мехтиев президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

В НАПКА подчеркнули, что после обращения должника в коллекторское агентство с него могут списать часть просроченной задолженности, предоставить отсрочку или снизить сумму платежа.

В ситуации, когда развивается кризис на фоне эпидемии коронавируса, коллекторы стараются идти навстречу массовому заёмщику. Это явно не разорит коллекторские агентства, но при этом снизит часть нагрузки — очевидно, что существует риск значительного роста неплатежей. Поэтому коллекторы и принимают такое решение — это и в интересах коллекторов, и в интересах населения. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Клуб полезных советов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам в период коронавируса стоит учитывать возможное падение собственных доходов и рассчитать ежемесячный платёж как одну пятую часть от своего дохода, посоветовал через РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, в текущих реалиях спрогнозировать уровень дохода на 2-3 месяца представляется крайне рискованным действием, поэтому стоит воздержаться от оформления «лишних» кредитов, которые пойдут на оплату техники, транспортного средства, то есть товаров далеко не первой необходимости.

Однако не всегда возможно отказаться от взятия кредита. В таком случае стоит заранее рассчитать свои возможности с учётом, что зарплата может упасть на 25–30%, при этом сумма ежемесячного платежа не должна превышать не привычные 35%, а 20% от дохода с учётом сокращения. Соблюдая эту формулу, вероятность выхода в дефолт снижается как минимум в два раза, — подчеркнул Мехтиев.

Ещё одну небольшую подсказку даёт эксперт компании XCritical и член совета НАПКА Ян Арт. По его сведениям, «сегодня при погашении всего долга с некоторыми коллекторскими агентствами легко можно договориться о списании до 50% от суммы задолженности».

Официально вам этого никто не подтвердит, но — попробуйте, и вы удивитесь. Ян Арт эксперт комитета Госдумы по финрынку и компании XCritical эксперт комитета Госдумы по финрынку и компании XCritical

Кризис коллектору не враг

Замораживать деятельность коллекторских агентств вследствие кризиса ни в коем случае не надо: так можно добиться лишь гораздо более плачевной ситуации, когда работающие сегодня в рамках саморегулируемой организации и закона коллекторы пойдут в обход запретов во все тяжкие и наиболее бессовестные из них начнут выбивать из граждан долги уже бандитскими методами, полагает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Куда лучше для всех, если им выгоднее будет работать и дальше под плотным колпаком государственных надзорных ведомств и собственной СРО, которая в конечном счёте и существует, чтобы в рамках закона находить сравнительно честные лазейки, чтобы коллекторы удовлетворяли легально свои аппетиты при наименьшем из вообще возможных уровней вреда для попавших в трудную ситуацию людей. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

Эксперт убеждён, что «участливый звонок работника коллекторского агентства должнику с предложением по-максимуму пойти навстречу конкретному заёмщику — это не что иное, как способ получить с заёмщика всё, что только с заёмщика реально и можно взять».

И не переживайте, своего они не упустят: если не методом кнута, то методом пряника, — уверен Пушкарёв.

Кому это надо

В настоящее время из-за финансовых проблем в долги полезут те россияне, кто раньше кредитов брать не собирался, поэтому вряд ли стоит опасаться увеличения объёмов выдачи кредитов таким клиентам — банк попросту не даст заём тому, кто, по мнению кредитора, относится к группе риска и с высокой вероятностью обслуживать свой кредит не сможет, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.