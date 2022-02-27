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«Хоть как-то сохранить»: россияне стали вкладывать деньги в покупку машин

10:34, 28 февраля 2022
«Хоть как-то сохранить»: россияне стали вкладывать деньги в покупку машин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россияне стали массово покупать автомобили в прошлых выходные, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на автомобильный портал «Дром.ру». Половина продавцов подняли цены на 20–30% ещё перед выходными, затем стоимость автомобилей подкорректировали, и сейчас машины стоят на 13% дороже, чем 24 февраля.

В то же время покупатели бросились искать, куда можно вложить деньги, чтобы хоть как-то их сохранить. Делать прогнозы по дальнейшему росту цен сейчас сложно: чем глубже упадёт рубль, тем выше вырастут цены, — рассказал аналитик «Дром.ру» Игорь Олейников.

Средняя стоимость автомобиля сейчас 1,4 млн рублей. Большой спрос у моделей до 600 тысяч рублей, лидируют Kia, Hyundai и Toyota.

Ранее финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что санкции Запада фактически уничтожают российскую экономику. Спикер добавил, что в РФ может повториться кризис 1991 года с «чудовищным всплеском инфляции, исчезновением товаров с полок». 

Кульбака подытожил, что выход из ситуации окажется «крайне долгим, болезненным и чудовищным» и помощи со стороны других стран ждать не стоит, так как Россию теперь считают страной-агрессором.

С утра, 28 февраля, российская валюта обновила исторический максимум. Курс евро превысил 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.

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