Гутерриш назвал кризис из-за коронавируса худшим за столетие

Мир из-за пандемии коронавируса вступил в тяжелейший экономический кризис за последние 100 лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, нынешний мир можно описать одним словом — «хрупкость»,
Гутерриш добавил, что коронавирус обнажил такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». Природа наносит человечеству «ответный удар» из-за ведения войны с ней, считает дипломат. Он призвал мир к сотрудничеству в условиях пандемии.
Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе, — подчеркнул Гутерриш.
Он надеется, что в 2021 году мир воспользуется уникальной возможностью и использует восстановление от пандемии для «перехода от хрупкости к устойчивости».
Ранее NEWS.ru сообщал, что человечество будет бороться с коронавирусом ещё долгие годы. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он добавил, что сейчас коронавирусом люди болеют во всём мире и не везде получается сдерживать распространение COVID-19. Разом избавиться от смертоносной заразы невозможно.