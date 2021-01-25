Гутерриш назвал кризис из-за коронавируса худшим за столетие

https://static.news.ru/photo/794a12cc-5f61-11eb-81d5-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: UN/XinHua/Global Look Press

Мир из-за пандемии коронавируса вступил в тяжелейший экономический кризис за последние 100 лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, нынешний мир можно описать одним словом — «хрупкость», сообщается на сайте ООН.

Гутерриш добавил, что коронавирус обнажил такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». Природа наносит человечеству «ответный удар» из-за ведения войны с ней, считает дипломат. Он призвал мир к сотрудничеству в условиях пандемии.

Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе, — подчеркнул Гутерриш.

Он надеется, что в 2021 году мир воспользуется уникальной возможностью и использует восстановление от пандемии для «перехода от хрупкости к устойчивости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что человечество будет бороться с коронавирусом ещё долгие годы. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он добавил, что сейчас коронавирусом люди болеют во всём мире и не везде получается сдерживать распространение COVID-19. Разом избавиться от смертоносной заразы невозможно.