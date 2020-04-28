Вследствие активного распространения коронавирусной инфекции во всех районах Орловского региона с 29 апреля вводится запрет на нахождение в общественных местах, в местах розничной торговли, на производствах и в медицинских учреждения без средств индивидуальной защиты, при этом работникам многих предприятий и компаний разрешено выходить на работу в масках, которые в общественных местах и транспорте будут раздаваться бесплатно. Об этом заявил NEWS.ru действующий губернатор области Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что в субъекте утверждён «собственный» мобилизационный план и введён, по сути, «околовоенный режим, по которому определён план развёртывания коек и осуществляется мобилизация дополнительных сил».

Вместе с тем Орловская область, по его словам, «в плане экономической деятельности не пошла по пути простого запрета на деятельность предприятий».

Мы ввели условно уведомительно-разрешительную систему, при которой постановления правительства определили организации, которые производят продукцию или осуществляют деятельность первой необходимости. Те имеют право на уведомительной основе начать свою деятельность при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. При этом вторая группа организаций, которая формально не подходит под эти признаки, также имеет право написать заявление, и после его рассмотрения принимается решение о согласовании либо несогласовании их деятельности, в том числе при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Андрей Клычков губернатор Орловской области губернатор Орловской области

Клычков проинформировал, что на данный момент поступило уже более трёх тысяч заявлений от предприятий и компаний, почти полторы тысячи получили разрешение на работу и осуществляют свою деятельность.

Мы понимаем, что значительная часть малого и среднего бизнеса оказалась без работы на сегодняшний день, в вынужденном простое, поэтому мы пошли на непростой для региона шаг. Мы внесли коррективы в законодательство по отмене уплаты налога на прибыль, налога на имущества и по системе УСН (упрощённая система налогообложения. — NEWS.ru) для предприятий, попавших в пострадавшие отрасли, и о переносе обязательств на второй квартал 2020 года. В ближайшие дни оно будет утверждено на сессии областного совета, — рассказал глава Орловщины.

Губернатор добавил, что власти области также приняли решение отменить взимание с предпринимателей арендной платы по муниципальному и государственному имуществу.

Кроме того, по его словам, в регионе были изменены коэффициенты по патентной системе налогообложения.

Он добавил, что в настоящее время региональное правительство рассматривает и готовит ряд других дополнительных механизмов поддержки предприятий и компаний.

Как сообщил федеральный оперативный штаб, по состоянию на 28 апреля в Орловской области лабораторно подтверждено 460 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальным данным, 38 человек выздоровели, 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

orel-region.ru

Из 460 человек с диагнозом COVID-19 в Орле зафиксировано 132 человек, 95 — в Мценске и Мценском районе, 40 — в Болховском районе, 38 — в Орловском районе, 27 — в Урицком районе, 16 — в Залегощенском районе, 15 — в Покровском районе, по 14 — в Новосильском и Свердловском районах, 10 — в Новодеревеньковском и Хотынецком районах, 8 — в Верховском и Знаменской районах, 6 — в Малоархангельском районе, 5 — в городе Ливны и Троснянском районе, по 4 заболевших — в Шаблыкинском и Ливенском районах, 3 — в Глазуновском районе, по 2 — в Кромском и Должанском районах, по 1 заболевшему — в Корсаковском и Колпнянском районах.

Все заражённые находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Андрей Клычков также сообщил во время прямого эфира в социальных сетях, что для предотвращения распространения СOVID-19 орловцам будут бесплатно раздавать защитные маски для ношения в общественных местах и транспорте. Правила начнут действовать с 29 апреля.