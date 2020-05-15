Граждане РФ подали более пяти миллионов заявок на выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/48350156-9694-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты на каждого ребёнка от трёх до 15 лет.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания по социально-экономическим вопросам. Он отметил «высокую востребованность этих выплат». Их сумма составляет 10 тыс. рублей на ребёнка.

Уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано, — сказал Григоренко.

В связи с этим 14 мая правительство приняло решение обеспечить соответствующее финансирование, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что более 24,17 млн детей могут получить новые выплаты от государства. Об этом заявили в Росстате. Отмечается, что 39,73% тех, кто может претендовать на выплаты, или 9,6 млн, — это дети в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, значительную часть средств получат многодетные семьи, которых в стране насчитывается около 1,25 млн.