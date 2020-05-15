Граждане РФ подали более пяти миллионов заявок на выплаты на детей

На сегодняшний день россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты на каждого ребёнка от трёх до 15 лет.
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания по социально-экономическим вопросам. Он отметил «высокую востребованность этих выплат». Их сумма составляет 10 тыс. рублей на ребёнка.
Уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано, — сказал Григоренко.
В связи с этим 14 мая правительство приняло решение обеспечить соответствующее финансирование,
Ранее NEWS.ru писал, что более 24,17 млн детей могут получить новые выплаты от государства. Об этом заявили в Росстате. Отмечается, что 39,73% тех, кто может претендовать на выплаты, или 9,6 млн, — это дети в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, значительную часть средств получат многодетные семьи, которых в стране насчитывается около 1,25 млн.
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