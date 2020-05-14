В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства

https://static.news.ru/photo/43b4bc76-960c-11ea-ad1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 24,17 млн детей могут получить новые выплаты от государства. Об этом заявили в Росстате.

Отмечается что 39,73% от тех, кто может претендовать на выплаты или 9,6 млн — это дети в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, значительную часть средств получат многодетные семьи, которых в стране насчитывается около 1,25 млн. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая кафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА, кандидат экономических наук Екатерина Дарда.

Она добавила, что сложно назвать точное количество всех детей, которые получат деньги, поскольку не все семьи представляют актуальную информацию о себе, а пособия будут выдаваться в заявительном порядке.

Ранее президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

NEWS.ru писал, что самой востребованной мерой поддержки для россиян стало пособие на ребёнка в пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели специалисты портала стопкоронавирус.рф.