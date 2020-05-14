В Росстате рассказали, сколько детей получат новые выплаты от государства

Более 24,17 млн детей могут получить новые выплаты от государства. Об этом заявили в Росстате.
Отмечается что 39,73% от тех, кто может претендовать на выплаты или 9,6 млн — это дети в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, значительную часть средств получат многодетные семьи, которых в стране насчитывается около 1,25 млн. Об этом «Российской газете»
Она добавила, что сложно назвать точное количество всех детей, которые получат деньги, поскольку не все семьи представляют актуальную информацию о себе, а пособия будут выдаваться в заявительном порядке.
Ранее президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.
NEWS.ru писал, что самой востребованной мерой поддержки для россиян стало пособие на ребёнка в пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели специалисты портала стопкоронавирус.рф.
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