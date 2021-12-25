Граждан предупредили, чего нельзя делать со старыми банковскими картами

Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в ведро просто так. Это чревато тем, что злоумышленники смогут узнать номер счёта пользователя. Старую карту следует как следует разрезать ножницами, чтобы никто не смог получить доступ к номеру. Такой совет дал в интервью агентству ПРАЙМ юрист Пётр Гусятников.

По словам Гусятникова, люди зачастую выбрасывают просроченные карты в урну буквально у дверей банка или рядом с банкоматами. Юрист не рекомендует совершать подобные действия. Он советует избавиться от карты в другом месте и при этом не забыть, если сроки действия карты не продлевались, закрыть счёт, к которому она привязана. Особенно стоит обратить внимание на данный совет, если речь идёт о кредитной карте.

Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счёт, к которому она привязана надо закрыть, особенно если карта кредитная, — сказал Гусятников.

Если же этого не сделать, условия обслуживания могут быть автоматически продлены, деньги с карты продолжат списываться. Задолженность же облагается штрафами и пени. При этом, если закрывается кредитная карта, юрист посоветовал взять в банке справку об отсутствии задолженности.