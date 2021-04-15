Государство и бизнес начали объединяться на цифровых платформах

https://static.news.ru/photo/70163fae-9de2-11eb-bf93-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Государственные цифровые платформы (ГЦП) становятся новой инфраструктурой, которая объединяет и госсектор, и предпринимателей, в результате чего в выигрыше оказываются потребители услуг. В НИУ ВШЭ разработали несколько сценариев развития ГЦП и представили их в докладе на XXII Апрельской международной научной конференции.

Цифровая трансформация госсектора становится драйвером серьёзных изменений как в госрегулировании, так и в системе ценностей госуправления, включая целевые показатели, ожидаемые результаты. Создание и развитие новых государственных сервисов на основе цифровых платформ неизбежно влечёт за собой изменения в большинстве взаимодействий государства с гражданами, формируя новые общие цели и технологии управления, — говорится в докладе «Государственные цифровые платформы: ключевые особенности и основные сценарии развития».

Эксперты ВШЭ считают, что государственные информационные системы (ГИС) вполне могут трансформироваться в государственную цифровую платформу. Возможен даже сценарий создания экосистемы ГЦП. Но при этом в ведомствах должны быть созданы сложные сервисы с инфраструктурной интеграцией. Это позволит органам власти различных уровней совместно пользоваться всевозможными облачными сервисами и обмениваться готовыми решениями. При этом часть функций может делегироваться коммерческим платформам.

Как отмечают авторы доклада, развитие ГЦП является важнейшим этапом цифровизации госуправления. Они становятся новым механизмом партнёрства государства и бизнеса.

В результате этого существенно выигрывают пользователи, которые получают открытый, информационно симметричный выбор поставщиков услуг в одной или нескольких отраслях, причём существуют гарантии получения качественных услуг либо способы разрешения конфликтов, обеспечения платежей и защиты от явного мошенничества любой из сторон, присутствующих на платформе, — говорится в докладе ВШЭ.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества проходит в Москве с 13 по 30 апреля. Её организаторы — Национальный исследовательский университет (НИУ) «Высшая школа экономики» и Сбербанк. NEWS.ru является информационным партнёром конференции.

Как писал NEWS.ru, на апрельской международной конференции НИУ ВШЭ будут затронуты темы, связанные с основными направлениями исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. В частности, речь идёт о социальном и гуманитарном измерении человеческого потенциала, демографии и активном долголетии, занятости и формировании навыков и компетенций. Кроме того, на конференции участники события обсудят место человека в эпоху технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.