Госслужащим предложат специальные инвестпрограммы

Управляющие компании начинают создавать специализированные паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ориентированные на госслужащих. Такие фонды учитывают ограничения на владение ценными бумагами иностранных компаний. Количество потенциальных клиентов оценивается в миллионы человек, но эксперты считают это маркетинговым ходом, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что «ВТБ Капитал Управление активами» начала формировать два новых открытых ПИФа, ориентированных на инвестирование средств с учетом ограничений, предусмотренных законом о государственной гражданской службе. Согласно закону, госслужащим запрещается открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках за пределами России, а также владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Однако глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов заявил, что все требования закона при создании ПИФов будут соблюдены.

«Сбер Управление активами» также намерен создать фонд, который позволит госслужащим инвестировать в акции и облигации российских компаний, а также в гособлигации. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров рассказал о планах компании создать аналогичный продукт для госслужащих в следующем году.

Как отмечается, ранее на российском рынке инвестиций не было подобных предложений для госслужащих, в том числе в связи с отсутствием спроса. Однако эта категория инвесторов представляет интерес для рынка: в стране насчитается более 850 тысяч госслужащих, а с учётом того, что ограничения накладываются и на членов их семей, клиентская база может достигать нескольких миллионов человек. Между тем гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева полагает, что появление особого продукта для госслужащих призвано скорее привлечь внимание и сконцентрировать маркетинговые усилия.

Ранее сообщалось, что около 650 российских чиновников получили многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». На деле у некоторых из них это были уже третьи, пятые и шестые квартиры. Среди известных госслужащих, воспользовавшихся субсидией, значатся министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие.