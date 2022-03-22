Госдума приняла закон об отмене НДФЛ с процентов по вкладам

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтения закон, который предусматривает отмену уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годах. Кроме того, он содержит изменения в правила налогообложения доходов по вкладам после 2022 года, сообщает РИА Новости.

Налог был введён в 2021 году. Его размер составляет 13%. Взимается с доходов по вкладам, превышающих необлагаемую сумму. Последняя вычисляется путём умножения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января того года, в котором были получены доходы, на 1 млн рублей.

Принятый Госдумой закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах.

Согласно новому закону, в дальнейшем необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ в данном году. Это означает, что с росток ключевой ставки будет увеличиваться и необлагаемый налогом доход.

Закон также освобождает от уплаты НДФЛ все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Кроме того, отменяет ограничения по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, не облагаемой налогом.

Нормативный акт вступит в силу с момента его официального опубликования. При этом для отдельные его норм предусмотрен иной срок.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили в два раза — с 1 до 2 млн рублей — повысить сумму не подлежащих налогообложению семейных банковских вкладов. Автором инициативы является глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также выступил за обнуление НДФЛ для малообеспеченных россиян.