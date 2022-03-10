Госдума приняла закон об ограничении доступа к информации о компаниях РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. В рамках него совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, доступ к которой будет ограничен, пишет РИА Новости.

Документ, внесённый правительством РФ, разработан в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и организаций. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобождённые от раскрытия информации, будут обязаны уведомлять о ней ЦБ и Росимущество, также соответствующую информацию будут предоставлять Минфину и Счётной палате РФ.

Одновременно российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по заключённым договорам. Разрешение на осуществление таких действий будет выдаваться в исключительных случаях.

Ранее правительство РФ предложило убирать данные ряда госзакупок из публичного доступа для максимального упрощения и ускорения принятия решений в этой сфере в условиях санкций. Согласно плану антикризисных мер, правительство сможет определять группы товаров, работ и услуг, которые можно закупить без конкурса, размеры авансов, случаи изменения условий контракта без применения штрафных санкций, а также случаи неразмещения контрактов на портале госзакупок. Кроме того, правительству предлагается дать возможность менять существенные условия госконтрактов, заключённых до 1 января 2023 года.

В кабинете министров отметили, что поправки направлены не на снижение прозрачности системы госзакупок, а на поддержку бизнеса. Как предположил директор по спецпроектам группы электронных торговых площадок OTC.ru Сергей Сердюков, ограничение доступа к госконтрактам призвано обезопасить информационную систему «от чужих глаз»: не исключено, что оно будет оставлено только заказчикам и зарегистрированным поставщикам, прошедшим проверку ФНС России.