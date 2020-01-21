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Министр экономики Афганистана Мустафа Мастур на полях форума Caspian Week (мероприятие проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе) рассказал корреспонденту NEWS.ru об изменениях, которые произошли в стране за последние годы.

Все знают, что в Афганистане уже более 40 лет продолжаются внутренние конфликты. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля и активно работаем над тем, чтобы в нашу страну пришёл мир....