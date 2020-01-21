В связи с увольнением Василия Поздышева из ЦБ России по собственному желанию Госдума приняла постановление о его освобождении от должности председателя совета директоров Банка России.
Поздышев работал в ЦБ РФ с 2012 года, занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России, с 2014 года назначен зампредом регулятора.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев с 2020 года уйдёт со своего поста. Его назначили главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
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