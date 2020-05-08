Госдума обсудит законопроекты о поддержке предприятий и регионов

https://static.news.ru/photo/332afdc6-910b-11ea-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума 12 мая проведёт пленарное заседание, в рамках которого рассмотрит законопроекты по поддержке предприятий в условиях пандемии коронавируса, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, также планируется обсудить проекты, которые предоставят правительству право направлять помощь в регионы как можно быстрее.

Все эти вопросы будут в первоочередном порядке рассмотрены, — подчеркнул он.

Володин добавил, что в работе принимают участие 12 комитетов Госдумы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель министра финансов Владимир Колычев считает необоснованным включение автомобильной промышленности в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее письмо он направил в Минпромторг.