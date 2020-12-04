Годовая инфляция в России ускорилась до 4,42% в ноябре

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Показатель инфляции в России в ноябре составил 0,71% в месячном выражении и 4,42% — в годовом.

Об этом свидетельствуют данные Росстата. В октябре показатель инфляции в годовом выражении составлял 3,99%. За период с января по ноябрь текущего года потребительские цены в стране выросли на 4,59% по сравнению с аналогичным временным отрезком в 2019 году.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,34% по сравнению с октябрём, цены на остальные товарные категории выросли на 0,58%, услуги подорожали на 0,5%.

В 13 регионах, не считая автономных округов в составе областей, рост потребительских цен составил 1% и более, самое значительное повышение отмечено в Дагестане — 2,1% и Алтайском крае — 1,5%. Это связано с удорожанием в этих субъектах продуктов питания (рост на 3,6% и 2,9% соответственно). В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены за месяц выросли на 0,5% (с начала года — на 3,1% и 3,7% соответственно).

Как передавал NEWS.ru, с 2021 года в России могут начать по-новому рассчитывать инфляцию. Об этом сообщается в презентации заместителя руководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко. Ведомство предполагает перейти на новый порядок расчёта потребительской инфляции, в соответствии с которым большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта будут объединены.